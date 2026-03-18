Резултати и голмайстори от 19-я кръг на Елитната група до 18 години

Първа осмица:
Национал - Локомотив (Пд) 0:2
0:1 Радослав Илчев (60')
0:2 Николай Димитров (83')
Локомотив (София) - Хебър 1:3
0:1 Иван Георгиев (4') аг
1:1 Георги Ангарев (14')
1:2 Виктор Тлачански (27')
1:3 Виктор Тлачански (66')
Ботев (Пд) - ЦСКА 2:0
1:0 Самуил Цонов (87')
2:0 Димитър Урумов (90'+3)
Славия - Септември - отложен
Втора осмица:
Миньор (Перник) - Спартак (Варна) 3:1
1:0 Явор Феодоров (3')
1:1 Теодор Тодоров (18')
2:1 Митко Димитров (31')
3:1 Георги Георгиев (90'+2)
Пирин - Арда 1:2
0:1 Сертан Мюмюн (8')
0:2 Бурак Акънджъ (21')
1:2 Андреа Николов (40')
Монтана - Янтра 4:0
1:0 Християн Господинов (14')
2:0 Емил Илиев (43')
3:0 Кристиан Асенов (45')
4:0 Християн Господинов (65')
Нефтохимик - Берое 2:0
1:0 Стилиян Гангаров (4')
2:0 Неделин Манолов (77')