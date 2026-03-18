Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
Резултати и голмайстори от 19-я кръг на Елитната група до 18 години

  • 18 март 2026 | 13:47
  • 338
  • 0
Първа осмица:

Национал - Локомотив (Пд) 0:2
0:1 Радослав Илчев (60')
0:2 Николай Димитров (83') 

Локомотив (София) - Хебър 1:3
0:1 Иван Георгиев (4') аг
1:1 Георги Ангарев (14')
1:2 Виктор Тлачански (27')
1:3 Виктор Тлачански (66')

Ботев (Пд) - ЦСКА 2:0
1:0 Самуил Цонов (87')
2:0 Димитър Урумов (90'+3)

Славия - Септември - отложен

Втора осмица:

Миньор (Перник) - Спартак (Варна) 3:1
1:0 Явор Феодоров (3')
1:1 Теодор Тодоров (18')
2:1 Митко Димитров (31')
3:1 Георги Георгиев (90'+2)

Пирин - Арда 1:2
0:1 Сертан Мюмюн (8')
0:2 Бурак Акънджъ (21')
1:2 Андреа Николов (40')

Монтана - Янтра 4:0
1:0 Християн Господинов (14')
2:0 Емил Илиев (43')
3:0 Кристиан Асенов (45')
4:0 Християн Господинов (65')

Нефтохимик - Берое 2:0
1:0 Стилиян Гангаров (4')
2:0 Неделин Манолов (77')

Следвай ни:

Пуснаха в продажба билетите за домакинството на младежите срещу Азербайджан

Двама се завръщат за Спартак (Варна) за двубоя с Лудогорец

Левски продаде над 7000 билета за двубоя с Черно море

Левски си отдъхна: Макун няма да ходи до Узбекистан

Веласкес стана част от "Залата на славата" на треньорите в Левски

В Берое не са получавали заплати от почти четири месеца

Виж всички

Водещи Новини

Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

Витомир Вутов: Ще правим всичко възможно да спасим футбола в Ловеч

СК към БФС обясни за мелето на Лудогорец - ЦСКА и видя грешка, но не фатална, на Берое - Левски

Шампионска лига ще си остане голямото разочарование на Гуардиола в Ман Сити

Изключително важен мач за Григор Димитров в Маями

