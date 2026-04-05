Десислав Дяков: Отлично съдийство, справихме се до почивката, но след нея ни наказаха

Волов Шумен 2007 надигра у дома едноименния тим на Аксаково с 4:1. Срещата е от 24-ия кръг на Североизточната Трета лига. Десислав Дяков, пом. треньор н гостите коментира пред клубния сайт.

„Искам да започна със съдиите. Отдавна не ми се е случвало толкова коректно съдийство. Свикнали сме само да говорим негативните неща за тях, но е хубаво да се отбележат и позитивните. Нямаше грешно отсъждане. Всичко си се свиреше, каквото е. Просто изключително добра работа от тях, много сме доволни. За съжаление, с това приключват добрите неща. Слави Сталев се обади сутринта, че има проблеми с адуктора и отпадна. Калоян Тодоров получи болки в стомаха точно преди загрявката и трябваше да го извадим от стартовия състав. Отделно и Димитър Димитров не успя да вземе участие поради травма. В допълнение с другите трима, останахме без шест души, което си е огромна липса за нас. Иначе първото полувреме беше изключително равностойно. Двата гола ни ги вкараха след наши грешки. Калоян Цветков, който беше капитан в срещата, вкара страхотен гол, при който топката два пъти се удари в горната греда, веднъж тупка на голлинията и веднъж вътре. Все пак момчетата стояха добре, но през втората част си ни надиграха и спечелиха заслужено. След едно добро първо полувреме ни наказаха през второто“.

Снимки: fcaksakovo.com