  Sportal.bg
  Аксаково
  3. Десислав Дяков: Отлично съдийство, справихме се до почивката, но след нея ни наказаха

  • 5 апр 2026 | 14:11
  • 748
  • 1
Волов Шумен 2007 надигра у дома едноименния тим на Аксаково с 4:1. Срещата е от 24-ия кръг на Североизточната Трета лига. Десислав Дяков, пом. треньор н гостите коментира пред клубния сайт.

Волов Шумен 2007 срази Аксаково
„Искам да започна със съдиите. Отдавна не ми се е случвало толкова коректно съдийство. Свикнали сме само да говорим негативните неща за тях, но е хубаво да се отбележат и позитивните. Нямаше грешно отсъждане. Всичко си се свиреше, каквото е. Просто изключително добра работа от тях, много сме доволни. За съжаление, с това приключват добрите неща. Слави Сталев се обади сутринта, че има проблеми с адуктора и отпадна. Калоян Тодоров получи болки в стомаха точно преди загрявката и трябваше да го извадим от стартовия състав. Отделно и Димитър Димитров не успя да вземе участие поради травма. В допълнение с другите трима, останахме без шест души, което си е огромна липса за нас. Иначе първото полувреме беше изключително равностойно. Двата гола ни ги вкараха след наши грешки. Калоян Цветков, който беше капитан в срещата, вкара страхотен гол, при който топката два пъти се удари в горната греда, веднъж тупка на голлинията и веднъж вътре. Все пак момчетата стояха добре, но през втората част си ни надиграха и спечелиха заслужено. След едно добро първо полувреме ни наказаха през второто“.

Снимки: fcaksakovo.com

