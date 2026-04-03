Светлин Станчев: Да видим докъде сме

Утре, едноименния тим на Аксаково гостува на Волов-Шумен 2007. Срещата е от 24-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Познаваме се със съперника. Силен отбор са. Именно срещу такива се виждат реалните възможности. Очаквам хубав мач. Ще има надиграване. Няма напрежение при нас. Настроението е на ниво от добрите ни резултати в предишните двубои. Ще излезем със самочувствие и ще направим възможното да затвърдим добрите впечатления“, коментира пред Sportal.bg Светлин Станчев, спортен директор на Аксаково.