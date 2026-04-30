Иван Кочев: Да продължим както досега

В неделя, Марица (Милево) играе със Загорец в Нова Загора. Срещата е от 33-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът разчита на домакинските си мачове да печели точки. Винаги е трудно за гостуващите му. Корав отбор е Загорец. Има опитни футболисти. Очаквам много труден мач за нас. Ние трябва да запазим инерцията от успешното ни представяне до момента. Тя ще ни държи на ниво за предстоящия финал за купата на Аматьорската лига“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).