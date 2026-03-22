Десислав Дяков: Важно ни беше да си вземем тези два мача

Вчера в Аксаково, едноименния тим се наложи с 2:1 над Ботев (Нови пазар). Срещата е от 22-ия кръг на Североизточната Трета лига. Десислав Дяков, пом.треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Важно ни беше да си вземем тези два мача. Имаше много борба, тъй като валеше дъжд, който разкаля терена и в комбинация със силния вятър създаваше доста проблеми. Но имахме положения, с които да победим с по-голяма разлика. Почти през цялото време контролирахме мача. Трябва да отчета факта, че и Ботев са вдигнали нивото спрямо първия полусезон и имат по-добри млади момчета“.