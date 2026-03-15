Аксаково бие в Търговище

Едноименният тим на Аксаково се наложи с 3:2 над СФК Светкавица 2014 в Търговище. Срещата е от 21-ия кръг на Североизточната Трета лига. Силно начало на гостите, които след началния четвърт час имаха два гола преднина. Вкараха ги Калоян Цветков и Калоян Тодоров от фаул. Последният вкара и дузпа в средата на второто полувреме. Още положения за голове имаха гостите. Домакините реагираха едва накрая. Капитанът им Ясен Василев реализира в 83-ата минута. След 120 секунди, Дани Бонев фиксира окончателното 2:3. В края Ясен Василев получи втори жълт и червен картон.