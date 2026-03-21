Аксаково надви Ботев (Нови пазар)

В Аксаково, едноименния тим се наложи с 2:1 над Ботев (Нови пазар). Срещата е от 22-ия кръг на Североизточната Трета лига. Стана безкомпромисна битка по целия терен. Николай Георгиев изведе напред домакините с гол в 28-ата минута. В 31-ата съотборника му Калоян Тодоров уцели гредата от фаул. Десетина по-късно Димитър Димитров от Аксаково обърна глезен и напусна терена. Малко след почивката Даниел Георгиев пропусна да удвои. Стори го Димитър Симеонов в 82-ата минута. Накрая, гостите достигнаха до почетно попадение.