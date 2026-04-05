  3. Мирослав Банчевски за успеха в дербито на Розовата долина

  • 5 апр 2026 | 13:27
Вчера, Левски (Карлово) надви у дома Розова долина (Казанлък) с 3:2. Дербито на Розовата долина е от 28-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

По пет гола и червени картони в дербито на Розовата долина
Техническият директор на домакините Мирослав Банчевски коментира пред клубния сайт.

„Стана хубав, здрав мач, който премина сравнително равностойно. Имахме лек превес през първото полувреме, след което леко се дръпнахме назад. Голове като този на Милен Танев за 2:0 ги бях виждал само по телевизията до днес. Странно ми е вече как започваме всеки мач в първите 2-3 минути с греда и пропуски. Един път не иска да влезе, но като цяло бяхме подготвени за техните силни страни. А и те нямаха шансове през първата част. След това се вдигнаха малко, но станаха хубави голове и в крайна сметка всичко свърши добре, изключвайки ситуацията с червените картони в края. Просто ще имаме наказани за двубоя с Несебър в сряда“.

