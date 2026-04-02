Мирослав Банчевски: Заслужено загубихме

  • 2 апр 2026 | 15:59
Атлетик (Куклен) се наложи с 3:1 над гостуващия му Левски (Карлово). Срещата е от 27-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Атлетик повали Левски (Карлово) още преди почивката

Мирослав Банчевски, технически директор на карловския тим коментира пред клубния сайт.

„Заслужено загубихме, защото пропиляхме цялото първо полувреме. Има такива мачове. Те ни вкараха три гола с три удара. Даже единия ние си го вкарахме. През второто полувреме играхме добре, съперникът не успя да си подаде топката два пъти. Просто Атлетик подходи правилно към мача, а ние се мъчихме да играем техничен футбол, но на този терен нямаше как да се получи. А и за мен не беше отсъдена чиста дузпа в наша полза 30 минути преди края. Това можеше да промени развоя, защото имаше достатъчно време до края. Но така е видял съдията, така е отсъдил. Имаме мач в събота. Ще гледаме да се върнем на победния път. Няма какво да правим друго. След края на мача влязох в съблекалнята и казах на момчетата да вдигат главите, защото след само два дни имат нов шанс за успех“.

