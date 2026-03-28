Левски (Карлово) се справи с Гигант

Левски (Карлово) надви у дома Гигант (Съединение) с 3:2. Срещата е от 26-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Съперниците изиграха хубав мач, с обрати в резултата. Алекс Георгиев даде преднина на домакините с попадение, десетина минути от началото. След 180 секунди, Георги Мавродиев изравни. Здравко Жилов направи обрата в последните секунди преди почивката – 1:2. Веднага след нея Васил Църцев възстанови равенството. Свилен Щерев осигури успеха в 55-ата минута, когато му подаде Рангел Игнатов. Той имаше две възможности да се разпише, но ги пропиля.