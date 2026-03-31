Милан привлече тийнейджър от Партизан

Милан потвърди привличането на Андрей Костич от ФК Партизан, като 19-годишният футболист ще се присъедини към „росонерите“ на 1 юли 2026 г. Това съобщи клубът от Серия "А" в официално изявление във вторник.

Перспективният централен нападател отдавна водеше разговори с „росонерите“, като Football Italia вече беше съобщил за преговорите още през декември. Костич пристигна в Милано в неделя, за да премине медицински прегледи.

Негов агент е Дарко Ристич, който представлява и друга трансферна цел на Милан в атака – звездата на Ювентус Душан Влахович.

Костич, национал на Черна гора, има 11 гола в 34 мача на клубно ниво този сезон. Той дебютира за мъжкия национален отбор на Черна гора преди по-малко от година – през октомври 2025 г.

Трансферният експерт Матео Морето съобщи в X, че Милан е платил 3.5 милиона евро за 19-годишния играч, като към сумата могат да бъдат добавени още до 4.5 милиона евро под формата на бонуси, както и процент при бъдеща продажба за Партизан.

Костич ще завърши сезона в Партизан и официално ще се присъедини към Милан от 1 юли 2026 г. Първоначално той ще бъде част от отбора Milan Futuro.

„Милан с удоволствие обявява привличането на Андрей Костич от ФК Партизан, който ще се присъедини към клуба от 1 юли 2026 г. Нападателят, роден през 2007 г., ще бъде част от проекта Milan Futuro, насочен към развитието и израстването на млади таланти“, пишат от "черно-червения" клуб.

Снимки: Imago