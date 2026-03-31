Милан привлече тийнейджър от Партизан

  31 март 2026 | 15:06
Милан потвърди привличането на Андрей Костич от ФК Партизан, като 19-годишният футболист ще се присъедини към „росонерите“ на 1 юли 2026 г. Това съобщи клубът от Серия "А" в официално изявление във вторник.

Перспективният централен нападател отдавна водеше разговори с „росонерите“, като Football Italia вече беше съобщил за преговорите още през декември. Костич пристигна в Милано в неделя, за да премине медицински прегледи.

Негов агент е Дарко Ристич, който представлява и друга трансферна цел на Милан в атака – звездата на Ювентус Душан Влахович.

Костич, национал на Черна гора, има 11 гола в 34 мача на клубно ниво този сезон. Той дебютира за мъжкия национален отбор на Черна гора преди по-малко от година – през октомври 2025 г.

Трансферният експерт Матео Морето съобщи в X, че Милан е платил 3.5 милиона евро за 19-годишния играч, като към сумата могат да бъдат добавени още до 4.5 милиона евро под формата на бонуси, както и процент при бъдеща продажба за Партизан.

Костич ще завърши сезона в Партизан и официално ще се присъедини към Милан от 1 юли 2026 г. Първоначално той ще бъде част от отбора Milan Futuro.

„Милан с удоволствие обявява привличането на Андрей Костич от ФК Партизан, който ще се присъедини към клуба от 1 юли 2026 г. Нападателят, роден през 2007 г., ще бъде част от проекта Milan Futuro, насочен към развитието и израстването на млади таланти“, пишат от "черно-червения" клуб.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Тотнъм "позлатява" Де Дзерби, в договора на треньора ще има и любопитна клауза

Тотнъм "позлатява" Де Дзерби, в договора на треньора ще има и любопитна клауза

  • 31 март 2026 | 12:28
  • 6612
  • 4
Безсънна нощ за турските национали в Прищина преди решителния бараж

Безсънна нощ за турските национали в Прищина преди решителния бараж

  • 31 март 2026 | 11:08
  • 1662
  • 0
Истерия в Босна преди баража с Италия - как фен с балкон към терена в Зеница получи куп оферти

Истерия в Босна преди баража с Италия - как фен с балкон към терена в Зеница получи куп оферти

  • 31 март 2026 | 10:10
  • 8347
  • 2
Гана уволни селекционера си часове след загубата от Германия и само 10 седмици преди Мондиал 2026

Гана уволни селекционера си часове след загубата от Германия и само 10 седмици преди Мондиал 2026

  • 31 март 2026 | 09:34
  • 3699
  • 1
Марк Видука пред Sportal.bg: Трябва да обичаш играта – всичко останало идва след това

Марк Видука пред Sportal.bg: Трябва да обичаш играта – всичко останало идва след това

  • 31 март 2026 | 09:00
  • 3333
  • 0
Лапорта: Раздялата с Меси бе правилното решение

Лапорта: Раздялата с Меси бе правилното решение

  • 31 март 2026 | 07:58
  • 2817
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 122529
  • 206
Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

  • 31 март 2026 | 10:50
  • 23827
  • 14
Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

  • 31 март 2026 | 13:07
  • 9010
  • 9
Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

  • 31 март 2026 | 11:50
  • 29803
  • 46
Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

  • 31 март 2026 | 16:10
  • 10826
  • 3
На живо: България U19 0:0 Испания U19, конрол върху играта от "Ла Роха"

На живо: България U19 0:0 Испания U19, конрол върху играта от "Ла Роха"

  • 31 март 2026 | 15:09
  • 2257
  • 2