Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  Трансферна бомба! Олимпиакос прави всичко възможно да доведе Коди Милър-Макинтайър при Везенков

Трансферна бомба! Олимпиакос прави всичко възможно да доведе Коди Милър-Макинтайър при Везенков

  • 4 апр 2026 | 22:36
Гръцкият гранд Олимпиакос е съвсем близо до финализиране на споразумение с българския национал Коди Милър-Макинтайър, твърди Backdoor Podcast. Ако този ход се осъществи и плеймейкърът стане съотборник на Александър Везенков и на клубно ниво, то това може да предизвика сериозни размествания на трансферния пазар в Евролигата.

Билетите за супершоуто с участието на Везенков в "Арена София" се продават като топъл хляб

Според журналиста Симоне Мацола, "червено-белите" от Пирея са на крачка от привличането на гарда на Цървена звезда с щедър многогодишен договор, като преговорите са в доста напреднал етап.

Както се отбелязва в публикацията, Милър-Макинтайър е едно от най-горещите имена на пазара това лято, а профилът му напълно отговаря на изискванията на Олимпиакос за играч на тази позиция. Способността му да играе на високо ниво и в двете фази на играта – нападение и защита, се счита за идеално допълнение към стила и състава на тима от Пирея.

Огромен Везенков изстреля Олимпиакос на върха
През настоящия сезон 31-годишният пойнт гард записва средно по 12,5 точки и 7,4 асистенции с екипа на Цървена звезда, като коефициентът му на полезно действие е 14,9. Тези показатели потвърждават отличния сезон, който той прави.

Силен мач на Милър-Макинтайър, но Звезда отново се препъна срещу Партизан
Уочнява се, че подписите все още не са положени, но се подчертава, че преговорите са много напреднали и съществуват всички предпоставки сделката да бъде официализирана в близко бъдеще.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

  • 5 апр 2026 | 17:07
  • 926
  • 0
Олимпиакос и Панатинайкос може да се срещнат в плейофите на Евролигата

Олимпиакос и Панатинайкос може да се срещнат в плейофите на Евролигата

  • 4 апр 2026 | 04:54
  • 1874
  • 0
Барцокас за предимството: Ще бъде трудно за всеки съперник

Барцокас за предимството: Ще бъде трудно за всеки съперник

  • 4 апр 2026 | 04:17
  • 1952
  • 0
Три зрелищни мача закриха кръга в Евролигата

Три зрелищни мача закриха кръга в Евролигата

  • 3 апр 2026 | 23:35
  • 3591
  • 0
Валенсия доближи плейофите в Евролигата след мощна победа в Италия

Валенсия доближи плейофите в Евролигата след мощна победа в Италия

  • 3 апр 2026 | 23:30
  • 1027
  • 0
Огромен Везенков изстреля Олимпиакос на върха

Огромен Везенков изстреля Олимпиакос на върха

  • 3 апр 2026 | 22:55
  • 19421
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 59484
  • 215
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 213825
  • 872
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 1613
  • 1
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 40575
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 2838
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 18357
  • 4