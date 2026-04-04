Трансферна бомба! Олимпиакос прави всичко възможно да доведе Коди Милър-Макинтайър при Везенков

Гръцкият гранд Олимпиакос е съвсем близо до финализиране на споразумение с българския национал Коди Милър-Макинтайър, твърди Backdoor Podcast. Ако този ход се осъществи и плеймейкърът стане съотборник на Александър Везенков и на клубно ниво, то това може да предизвика сериозни размествания на трансферния пазар в Евролигата.
Според журналиста Симоне Мацола, "червено-белите" от Пирея са на крачка от привличането на гарда на Цървена звезда с щедър многогодишен договор, като преговорите са в доста напреднал етап.
Както се отбелязва в публикацията, Милър-Макинтайър е едно от най-горещите имена на пазара това лято, а профилът му напълно отговаря на изискванията на Олимпиакос за играч на тази позиция. Способността му да играе на високо ниво и в двете фази на играта – нападение и защита, се счита за идеално допълнение към стила и състава на тима от Пирея.
През настоящия сезон 31-годишният пойнт гард записва средно по 12,5 точки и 7,4 асистенции с екипа на Цървена звезда, като коефициентът му на полезно действие е 14,9. Тези показатели потвърждават отличния сезон, който той прави.
Уочнява се, че подписите все още не са положени, но се подчертава, че преговорите са много напреднали и съществуват всички предпоставки сделката да бъде официализирана в близко бъдеще.
Снимки: Imago