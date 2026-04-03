Силен мач на Милър-Макинтайър, но Звезда отново се препъна срещу Партизан

Партизан се наложи с 89:82 над Цървена звезда в среща от 35-ия кръг на Евролигата. "Гробарите" заслужиха победата с по-добра игра през второто полувреме, след като на почивката резултатът беше равен - 38:38.

"Черно-белите" спечелиха и първото издание на сръбското дерби през сезона в най-силното клубно състезание на стария континент. Освен това, те взеха реванш за поражението с 96:100 в Адриатическата лига преди няколко дни.

Американецът с български паспорт Коди Милър-Макинтайър беше най-резултатен за Звезда с 24 точки, към които добави 4 борби и 9 асистенции. Ясиел Риверо вкара 13 точки, а с 12 се отчете Джордан Нвора.

Карлик Джоунс беше лидерът на Партизан с 26 точки. Стърлинг Браун (22 точки и 7 борби) и Бруно Фернандо (15 точки и 5 борби) също имаха съществен принос за успеха на "черно-белите".

За Партизан това беше шеста поредна победа в Евролигата, но финалният щурм на тима идва твърде късно. В класирането "гробарите" са на 14-то място и нямат шансове да стигнат до плейофите.

"Преди няколко месеца бяхме в тежка ситуация, но сега играем страхотен баскетбол. Контролирахме двубоя, но Звезда не се отказа до последно, а Милър-Макинтайър беше неудържим в последните две минути. Радвам се, че дадохме повод на феновете ни да празнуват", коментира след срещата наставникът на Партизан Жоан Пеняроя.

Треньорът на Цървена звезда Саша Обрадович пък обясни, че не е искал да обиди съперника след победата в Адриатическата лига, когато определи мача като добра тренировка.

В класирането "червено-белите" са на 9-о място, а до края на редовния сезон им остават двубои с Париж Баскетбол, АСВЕЛ Лион-Вильорбан и Реал Мадрид.

