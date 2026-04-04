Майнц продължава да печели, а Хофенхайм - да се лута

Майнц 05 записа успех с 2:1 при гостуването си на Хофенхайм от 28-ия кръг на Бундеслига. Така тимът записа четвъртата си поредна победа във всички турнири, докато домакините допуснаха третата си загуба в последните пет кръга на първенството, като в тези срещи те имат само един успех.
Големият герой за Майнц днес беше Филип Титц, който отбеляза и двете попадения на отбора. Първото от тях дойде още в 13-ата минута и беше с глава след центриране на Филип Мвене. Десет минути по-късно Фисник Аслани възстанови равенството с чудесен далечен шут след пресечен пас на Щефан Пош. В 79-ата минута обаче Титц отново се разписа, този път с добавка след отразения му удар с глава.
Така Майнц събра 33 точки в актива си и се изкачи на деветото място в класирането, където Хофенхайм остана на петата позиция със своите 50 пункта.
Снимки: Imago