Майнц 05 загуби делото срещу Ел-Гази, ще плаща милиони

Обжалването на германския Майнц 05 по делото срещу Ануар Ел-Гази беше официално отхвърлено. Федералният съд по трудови спорове в Ерфурт потвърди решението на предходните инстанции, което означава, че клубът е длъжен да изплати на футболиста сумата от 1,5 милиона евро. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Сагата започна след 7 октомври 2023 г., когато нидерландското крило публикува позиция в социалните мрежи относно палестино-израелския конфликт.

„Това не е конфликт или война. Това е геноцид и масово унищожение, на което ставаме свидетели на живо“, написа тогава Ел-Гази, завършвайки с лозунг за свободна Палестина. Макар по-късно да изтри поста си, клубът първо го отстрани от тренировки, а през ноември 2023 г. едностранно прекрати договора му.

Майнц 05 прекрати договора на Ел-Гази заради коментарите му в подкрепа на Палестина

Футболистът потърси правата си в съда в Майнц и спечели делото за неправомерно уволнение. Сега, след неуспешния опит на клуба да обжалва, Майнц ще трябва да изплати дължимите заплати и компенсации.

Според информация на "Allgemeine Zeitung" обаче, финансовите проблеми за германците може да не спрат дотук. Ел-Гази възнамерява да заведе нов иск за обезщетение в размер на 1,2 милиона евро за нанесени щети, като се очаква производството да започне в най-скоро време.

В момента Ануар Ел-Гази продължава кариерата си в катарския Ал-Сайлия.