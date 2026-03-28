Волов Шумен 2007 взе дербито с Ботев (Нови пазар)

В Каспичан, Волов Шумен 2007 спечели като гост дербито с Ботев (Нови пазар) с 3:0. Срещата е от 23-ия кръг на Североизточната Трета лига. Стана интересен двубой. Жечко Йорданов откри резултата в края на първото полувреме. Футболистите на Ботев започнаха втората част с амбицията да заличат пасива. Баръш Николаев пропусна. В 60-ата минута поискаха дузпа за игра с ръка пред шуменската врата, но съдията не я свири. Румен Николов укроти противника с гола си в 74-ата минута. Димитър Игнатовски направи успеха категоричен, като вкара накрая.