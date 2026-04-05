  Черно море и Славия ще премерят сили в интересен сблъсък на "Тича"

Черно море и Славия ще премерят сили в интересен сблъсък на "Тича"

Черно море и Славия се изправят един срещу друг в двубой от 28-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион “Тича” стартира в 14:30 часа, а главен съдия ще бъде Радослав Гидженов.

“Моряците” към момента се намират на шестата позиция с 43 точки в актива си. Варненци все още са в битката за четвъртото място, но по-реалистичната цел е да завършат пети, което би им осигурило бараж за Европа. Към момента Черно море изостава на една точка от Локомотив (Пд), който вчера победи Локо (Сф).

Иначе “моряците” не са много постоянни през пролетния дял на шампионата. В последните си пет мача отборът има две загуби, две победи и едно равенство. Освен това в последните си четири двубоя на своя стадион Черно море има отбелязан само един гол.

Берк Бейхан пропуска мача на Черно море със Славия
Берк Бейхан пропуска мача на Черно море със Славия

Славия от своя страна е в борбата за топ 8. “Белите” имат 35 пункта и имат шанс за класиране сред най-добрите осем, но ще е много трудно за момчетата на Ратко Достанич да достигнат до баражното пето място.

Иначе столичани нямат успех в последните си два мача, след като първо направиха хикс с Локомотив (София), а след това загубиха от Ботев (Пловдив). Така подобно на днешния си опонент, Славия има две загуби, две победи и едно равенство в последните си пет мача.

Ботев (Враца) победи Славия в контрола в Правец
Ботев (Враца) победи Славия в контрола в Правец

Двата тима вече премериха сили по-рано през сезона. Тогава не успяха да си вкарат и завършиха 0:0. Последният мач на “Тича” пък бе през март миналата година и тогава отново не се излъчи победител - 1:1.

Още от БГ Футбол

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 5063
  • 1
Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

  • 5 апр 2026 | 23:10
  • 15008
  • 11
Хьогмо: Солиден мач за нас

Хьогмо: Солиден мач за нас

  • 5 апр 2026 | 21:54
  • 1420
  • 1
Александров: Дузпата реши мача

Александров: Дузпата реши мача

  • 5 апр 2026 | 21:49
  • 1952
  • 3
Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

  • 5 апр 2026 | 21:36
  • 1148
  • 0
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 58820
  • 213
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 58820
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 212944
  • 864
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 1328
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 40117
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 2513
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 17885
  • 4