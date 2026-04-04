Александър Томаш е вариант за нов наставник на Черно море

  • 4 апр 2026 | 10:37
Бившият треньор на ЦСКА Александър Томаш е предложен за нов наставник на Черно море, пише „Тема Спорт“. 47-годишният специалист е сред вариантите за заместник на Илиан Илиев, за когото все по-силно се говори, че ще напусне “моряците” след края на сезона. Самият Илиан на няколко пъти през пролетта също загатна за задаващата се раздяла. При варненци се очакват и още промени през лятото.

Берк Бейхан пропуска мача на Черно море със Славия

Томаш е без работа от 31 май 2025-а, когато се раздели с ЦСКА. Той определено нямаше добър период при “червените”, като загуби финала за Купата на България от Лудогорец и не успя да класира столичани за Европа, след като отстъпи от Арда в плейофите. Това логично доведе и до раздяла между двете страни.

През септември 2025-а Томаш бе близо до Ботев (Пловдив) след раздялата на канарчетата с Николай Киров. Той имаше среща с Илиян Филипов и се очакваше да подпише договор. Босът на Ботев обаче отказа да удовлетвори претенциите му и се обърна към Димитър Димитров-Херо.

Обстановката на „Тича“ не е чужда на Томаш. Бившият защитник носи зелено-белия екип от 2006-а до 2008 година. Тогава той не се засече с Илиан Илиев, който тъкмо стартира треньорската си кариера. Двамата обаче го правят по-късно в Берое. Бившият национален селекционер води “заралии” от 2006-а до 2012-а. Томаш играе под Аязмото през сезон 2010/11. Двамата са в добри отношения, като треньорските им кариери имат някои допирни точки. Водили са Берое, Верея и Локо (Пловдив). Опция за нов треньор на Черно море остава и настоящият помощник на варненци Веселин Бранимиров.

Томаш е бил предлаган за треньор и на Локомотив (София) от лятото, но столичните железничари най-вероятно ще изберат Златомир Загорчич.

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

