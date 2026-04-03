Берк Бейхан пропуска мача на Черно море със Славия

Черно море продължава подготовката си за домакинството на Славия от 28-ия кръг на efbet Лига. "Моряците" приемат столичани тази неделя от 14:30 часа на стадион "Тича" във Варна.

Треньорът на "зелено-белите" Илиан Илиев няма да може да разчита на Берк Бейхан, който се завърна от националния отбор с травма. Халфът игра за представителния тим на България в мача със Соломонови острови.



Добрата новина за наставника на Черно море е завръщането след контузия на Ертан Томбак. Той пропусна гостуването на Левски заради травма в коляното, но вече е възстановен и ще е на линия за двубоя със Славия.