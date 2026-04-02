Черно море ще подобрявa статистика на "Тича"

Черно море приема Славия след подновяването на шампионата в efbet Лига. Тази среща ще бъде под №130 в официалната статистика на първия ешелон. В дългогодишното съперничество между двата отбора, мачовете са били доста непредсказуеми.

"Белите" имат лек превес в изиграните досега двубои - 48 победи. "Моряците" са постигнали 43 успеха, а други 38 срещи са завършили без победител. От началото на пролетната кампания Черно море трудно бележи голове на "Тича". След 335 минути за първи път варненци се поздравиха с победа на клубния си стадион срещу отбора на Монтана с фамозен гол на дебютиралия за националния отбор Берк Бейхан.

Черно море разпечата противниковата врата след 335 минути "суша"

В лагера на Черно море няма наказани и контузени играчи , което е бонус за треньорския щаб, воден от Илиан Илиев. Наказанието на халфа Давид Телеш изтече, а Ертан Томбак е готов за игра. Както е известно, по-рано вратарят Пламен Илиев напусна клуба, а резерва на утвърдилия се Кристиан Томов ще бъде младият страж от школата на "моряците" Антоан Манасиев.



Пламен Трендафилов