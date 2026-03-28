Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  • 28 март 2026 | 14:48
Ботев (Враца) победи Славия в контрола в Правец

Отборът на Ботев (Враца) победи с 5:2 Славия в контролна среща, която се игра в Правец. Резултатът бе открит в 12-ата минута, когато Йоан Борносузов бе оставен напълно непокрит в наказателното поле на "белите" и с глава от около 6-7 метра нямаше никакви проблеми да се разпише за 1:0.

Малко преди почивката врачани удвоиха преднината си след самостоятелен пробив по дясното крило на Касим Хаджи, който реализира с технично копване на топката. В 50-ата минута Мичи Нтело покачи на 3:0 с удар от границата на наказателното поле, но след само пет Емилиян Гогев намали след бърза контраатака на Славия.

Час след началото на срещата Борносузов вкара втория си гол в мача, като отново се разписа с глава след центриране от фланга. Янис Гермуш с удар от близка дистанция намали за 2:4, а крайното 5:2 бе оформено от Касим Хаджи в 80-ата минута, който надбяга бранителите на "белите" и с удар с десния крак бе точен за втори път в мача.

На проби за Славия е 19-годишният нигерийски защитник Одинака Алфред, който взе участие в днешната среща.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

