Епизод пореден между Барселона и Атлетико

  • 4 апр 2026 | 09:22
В днешния 4-и април (събота) от 22:00 часа българско време на стадион „Метрополитано“ ще бъде арена на един от най-вълнуващите сблъсъци в испанския футбол. Атлетико Мадрид приема Барселона в мач от 30-ия кръг на Ла Лига, който може да има огромно значение както за битката за титлата, така и за разпределението на местата в Шампионската лига.

Барселона влиза в двубоя като убедителен лидер в класирането със 73 точки след 29 изиграни мача. Възпитаниците на Ханзи Флик демонстрират впечатляваща ефективност с 24 победи и цели 78 отбелязани гола. В последния си шампионатен мач каталунците надделяха над Райо Валекано с 1:0, продължавайки силната си серия.

Барселона си поигра с огъня, но все пак дръпна с още на върха преди мадридското дерби
От друга страна, Атлетико Мадрид заема четвъртата позиция с 57 точки и води оспорвана битка с Виляреал за третото място. „Дюшекчиите“ ще търсят реванш пред своите фенове след болезнената загуба с 2:3 от Реал Мадрид в последното дерби. Въпреки това, тимът на Симеоне остава изключително опасен у дома, където наскоро постигна победи над Хетафе и Реал Сосиедад.

Реал Мадрид не се предава, два гола на Винисиус подчиниха Атлетико
Наставникът на Барселона Ханзи Флик не спести похвалите си към съперника: „Това ще бъде мач срещу един от най-добрите отбори в Ла Лига и Европа. Имат голяма класа и всеки играч може да реши мача“. Флик потвърди, че Рафиня ще пропусне срещата, тъй като е получил почивка в Бразилия, но изрази задоволство от завръщането на Жул Кунде и Алехандро Балде.

Ханзи Флик: Винаги е трудно срещу Атлетико, който е сред най-добрите в Ла Лига и Европа
Диего Симеоне акцентира върху тактическата подготовка: „Барселона играе с високо изнесена защита и офанзивно позициониране. Ние ще се опитаме да им се противопоставим с нашите характеристики“. Аржентинецът разкри още, че титулярният вратар Ян Облак ще поднови тренировки едва в понеделник, което означава, че на вратата отново ще бъде Хуан Мусо.

Симеоне за настроението в Атлетико, Барселона и новия расистки скандал в Испания
Последните срещи между двата тима бяха белязани от изключителна резултатност и драма. Само преди месец те се изправиха един срещу друг в полуфиналите за Купата на краля, където си размениха по една съкрушителна победа – Атлетико спечели с 4:0 в Мадрид, а Барселона отвърна с 3:0 на „Камп Ноу“. В първия полусезон на Ла Лига каталунците триумфираха с 3:1, като Рафиня и Дани Олмо бяха сред голмайсторите.

4:0! Атлетико нокаутира Барса за едно полувреме
Атлетико се очаква да излезе в традиционното 4-4-2 с Антоан Гризман и Хулиан Алварес в предни позиции. За Барселона, в отсъствието на Рафиня, атаката ще бъде водена от Феран Торес, подпомаган от младата звезда Ламин Ямал и завърналия се в оптимална форма Гави.

