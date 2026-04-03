Ханзи Флик: Винаги е трудно срещу Атлетико, който е сред най-добрите в Ла Лига и Европа

Наставникът на Барселона Ханзи Флик засипа с похвали Атлетико Мадрид преди утрешния сблъсък в Ла Лига между двата тима на “Метрополитано”, който ще бъде последван от четвъртфиналните им мачове в Шампионската лига.

“Да, това ще бъде мач срещу един от най-добрите отбори в Ла Лига и Европа. Следователно имат голяма класа и всеки играч може да реши мача. Много е важно да не допускаме толкова грешки, колкото последния ни двубой там. Много ми хареса днешната тренировка, като ни остават още два много важни месеца. Случват се такива неща като с контузията на Рафиня. Той е в Бразилия и проведохме видеоразговор, в който решихме да остане да си почине няколко дни там със семейството си, за да е спокоен и с по-ясно съзнание. Понякога трябва да се взимат различни решения.

Симеоне за настроението в Атлетико, Барселона и новия расистки скандал в Испания

Позитивното е, че възстановихме Жул Кунде, Алехандро Балде и Ерик Гарсия. Следващата седмица Френки де Йонг може да поднови отборни тренировки. Но нека е лека-полека, ще трябва да почакаме още. С играчите сме си говорили за тревата на “Метрополитано”. Казах им, че трябва да внимават за това, като може да си сменят бутонките. Те трябва да се подготвят и да се адаптират. Винаги е трудно срещу Атлетико, който има един от най-добрите треньори в света. Харесва ми това, което виждам от тях, както и как играят. Имат от най-добрите футболисти в света, включително Антоан Гризман. Техните играчи са фантастични, а атмосферата на стадиона също е невероятна.

Барса пак писа "шестица" на Реал Мадрид в Шампионската лига

Вече съм казвал, че съм доволен от Маркъс Рашфорд. През последните седмици имаше някои физически проблеми, но сега има голяма възможност. Същото е и с Гави, който се завърна на обичайното си ниво в тренировките. Роберт Левандовски игра 90 минути и в двата мача с Полша. Той е голям професионалист и мисълта, че няма да може да играе на Мондиала, го натъжава, но това е част от живота. Сега обаче ще бъде концентриран върху това, за което ще ни е нужен през следващите седмици. Насладих се много на снощната победа на женския ни състав (6:0 над Реал Мадрид - б.р.). Хареса ми това, което видях. Барса игра много добре физически, технически и психически, като доминираше.

Расистки скандал разтресе контролата на Испания, ролята на Кабаков може да е ключова

Расистките скандирания по време на Испания - Египет? Ламин Ямал направи фантастично изявление сред това. Във футболния свят сме “за” приобщаването. Беше разочароващо, като става въпрос за малък брой идиоти, които не го разбират. Сега е моментът да помислим и да се подобрим. Не само във футбола, но и в живота. Расизмът няма място тук. Той засяга всички, като трябва да сме заедно. Всички искаме да сме уважавани, като кожата, расата и религията нямат значение. Не искаме расизъм и сега е моментът да променим всички тези помисли”, коментира Флик по време на днешната си пресконференция”, коментира Флик на днешната си пресконференция.

Снимки: Gettyimages