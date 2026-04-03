  4. Валенсия доближи плейофите в Евролигата след мощна победа в Италия

Валенсия доближи плейофите в Евролигата след мощна победа в Италия

  • 3 апр 2026 | 23:30
Валенсия доближи плейофите в Евролигата след мощна победа в Италия

Валенсия постигна победа в мач от 35-ия кръг на Евролигата, след като в Болоня надви Виртус с 98:84.

Нейт Ривърс беше впечатляващ в Италия, като само за 21 минути на паркета отбеляза 33 точки (7/8 за две точки, 5/5 за три точки), което заедно с 10 борби му донесе 44 индексни точки и безспорно MVP наградата за този кръг. Освен него, единственият двуцифрен играч в победилия отбор беше Бранку Бадио с 15 точки.

При Виртус, който за втори пореден път остана без успех под ръководството на сърбина Ненад Яковлевич, Карсън Едуардс избухна с 26 точки, но липсваше подкрепа от съотборниците му, тъй като двуцифрени бяха само Салиу Нианг с 12 и Дерик Алстън с 10.

Валенсия изигра още един отличен мач и продължи възхода си към върха на Евролигата, като сега е само на една победа от Фенербахче и Олимпиакос, които делят първото място.

Абсолютен герой беше именно Ривърс, който стреляше от всички страни. Валенсия водеше през по-голямата част от мача, Виртус успяваше на няколко пъти да се доближи, но натурализираният унгарски национал винаги имаше отговор и така донесе на испанците нова победа в Евролигата.

Валенсия вече е на трето място в елита с резултат 22-13, а в следващия кръг ще посрещне Олимпия Милано у дома. От друга страна, Виртус е на 17-та позиция с резултат 13-22, а следващият кръг им носи мач у дома срещу Байерн.

