Томаш и щабът му гледат "железничарското" дерби на "Лаута"

Бившият треньор на Локомотив (Пловдив) Александър Томаш и част от неговия щаб гледат на живо двубоя срещу Локомотив (София) от 28-мия кръг на efbet Лига. На "Лаута" са още Тодор Кючуков и Христо Колев, като от екипа липсва единствено Константин Мирчев.

Тримата са седнали в сектора срещу трибуна Бесика, далеч от всички други фенове, видя репортер на Sportal.bg. Както е известно, в момента Томаш е без отбор, като името му е спрягано за треньорския пост в Ботев (Пловдив).

За последно 47-годишният специалист води ЦСКА, но вече повече от 10 месеца е без работа.