Арбелоа разкри дали Мбапе е разочарован заради ролята си в дербито с Атлетико

Наставникът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа увери, че голмайсторът на тима Килиан Мбапе не е останал разочарован, че се появи като резерва при победата с 3:2 в дербито с Атлетико Мадрид. Той също така изрази задоволство от паузата заради националните отбори, макар и да призна, че е очаквал халфът Джуд Белингам да запише игрови минути за Англия.

“За щастие, всички национали се завърнаха здрави. Това беше нашият приоритет. Това беше много позитивна пауза за повечето от тях, като натрупаха игрови минути. Сега сме концентрирани върху утрешния мач, защото Майорка се нуждае от точките толкова, колкото ние от тях. Ние сме готови, въпреки че никога не е лесно да играеш далеч от дома след пауза. Остават ни девет финала, като утре е първият от тях. Случаят с Белингам е малко странен, защото игра няколко минути срещу Атлетико, но Томас Тухел реши да не го използва сега. Там не са искали да рискуват. Джуд е достатъчно интелигентен, за да направи добри тренировки, като е готов да ни помогне утре. Необходимо е да навлезе в игрови ритъм.

В Реал се ядосали на Тухел заради Белингам

Дали предвиждам ротации? Решил съм да използвам най-добрия състав, за да спечелим мача. Имаме три двубоя за шест дни. Всички те ще бъдат много натоварващи и няма да имаме право на грешки. Утре ще пусна най-добрия възможен състав. Но винаги казвам следното: ще се нуждаем от всички, като това се вижда. Мбапе казал, че пресира по-малко? Килиан е невероятно отдаден и перфектно знае какво искам от него и от Винисиус Жуниор. Нападателите трябва да защитават по-малко от бранителите, както атакуват повече от тях. Ние обаче се нуждаем от отбор, който е много отдаден всеки ден. Това важи за всички 25 играчи. В момента трябва да свършваме мачовете, без да пестим сили, пък талантът на играчите прави разликата.

🗣️ Álvaro Arbeloa: “Report that Kylian Mbappé was disappointed on being on the benched in the derby? No, no. Not at all. Me and him have always had a very direct and open communication. We've talk about most things. The derby XI, it was a common sense decision.” pic.twitter.com/mJSQ2tUsrb — Madrid Zone (@theMadridZone) April 3, 2026

Не, Мбапе въобще не е разочарован, че влезе като резерва срещу Атлетико. Той винаги е имал директна комуникация с мен. Изговорили сме повечето неща. Изборът на титулярите за дербито беше разумен. Едер Милитао ще се завърне. Когато е във форма, определено е най-добрият централен бранител в света. Все още не съм имал късмета да го използвам, но той е страхотен защитник. Заради неговите умения и лидерство ще ни бъде от голяма полза. Той е играч, който прави разликата, като много се радваме, че се завръща. Не се притеснявам дали ще остана за постоянно. Ще бъда тук до последния ден, както винаги съм казвал. Искам да помогна на този отбор да продължи да печели трофеи, независимо кой е на пейката. Само това е от значение.

Разбира се, че следях всички национали, като писах на доста от тях. Честитих на Арда Гюлер. Знам какво означава Мондиалът за него и страната му (Турция - б.р.). Много съм доволен и се радвам да го видя щастлив. Дали в обществото ни има проблем с расизма? Не мисля, че Испания е расистка страна. Ако беше така, щяхме да си имаме проблеми всеки уикенд. Трябва да премахнем определени поведения, като това са неща, които не мога да променя. Но ще продължа да защитавам тази кауза. Испания трябва да продължи да се бори, за да заличи подобно държание. Ние обаче сме голяма и много толерантна страна. Не бива да генерализираме, а да продължим със същите борба и сила”, коментира Арбелоа на днешната си пресконференция.

