Валверде: Преди време нараних сина на Зидан и мислех, че ще ме изгонят от Реал Мадрид

  • 2 апр 2026 | 17:29
  • 3366
  • 3

Наложилият се като водещ футболист на Реал Мадрид Федерико Валверде сподели за комичен случай в клуба отпреди време. Уругваецът е прочут със силния си удар, но по време на една от тренировките - след поредния си мощен шут - уцелва вратаря Люка Зидан и му причинява болка. Люка Зидан е един от синовете на легендата Зинедин Зидан, който на всичко отгоре по това време е треньор на “белите”.

“Наранявал съм някои вратари. Веднъж нараних Люка Зидан в рамото. Исках да умра, мислех, че ще ме изгонят, защото нараних сина на Зидан. Някои вратари са получавали травми от моите удари. Главно изкълчвания на рамото. Имам много слаби крака, не знам откъде изваждам толкова сила“, сподели 27-годишният Феде пред Terapia Picante.

Валверде пристига в Реал Мадрид, точно когато е навършил 18 години, като първоначално е пратен в дубъла. Той идва от Пенярол, но се срамувал, че не разполага с достатъчно пари.

“Изпитвах ужасен срам, това ме „уби“. Мислех си, че не знам какво правя тук. Когато пристигнах на паркинга, забелязах, че съотборниците ми в Кастийя имаха много добри автомобили, докато аз едва можех да си позволя прилична кола, въпреки че вече играех в първия отбор на Пенярол. Започнах да си мисля: „Къде съм попаднал?“ Влязох в съблекалнята и видях изключително скъпи марки дрехи. Не исках да си свалям дрехите или ги свалях много бързо, за да не ме видят. Това беше рязко приземяване в реалността“, каза още Валверде.

