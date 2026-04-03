Оскар Пиастри: Мерцедес могат да бъдат победени

Оскар Пиастри сподели своето място, че неговото представяне в надпреварата за Гран При на Япония миналата седмица показва, че отборът на Мерцедес може да бъде победен през 2026 година.

Темпото на Макларън изненадало Шарл Леклер

Австралийският пилот на Макларън стартира трети на „Сузука“ и направи отлично потегляне, за да поведе в самото начало. След това той напълно контролираше развоя на събитията, но нямаше късмет с колата на сигурността, която позволи на Андреа Кими Антонели да го прескочи.

Анализ: Можеше ли Оскар Пиастри да спечели Гран при на Япония?

В крайна сметка Пиастри завърши втори в Япония и така записа първия си неделен резултат за годината, след като той не успя да стартира в Австралия и Китай. А след надпреварата на „Сузука“ Пиастри вярва, че отборът на Мерцедес може да бъде победен, въпреки предимството, което има като чиста скорост в момента.

Норис: Пиастри заслужаваше да спечели в Япония

„От миналата година знаем, че дори и да имаш най-добрата кола, ти трябва да работиш на много високо ниво. В Япония ние свършихме много добра работа в това отношение. Интересно е да видим когато някой друг има най-добрата кола, че не е толкова лесно. Фактът, че успях да задържа Джордж (Ръсел) зад мен толкова дълго, е много окуражителен.



„Но ние не си правим илюзии. Направихме всичко както трябва миналия уикенд и пак бяхме победени с 15 секунди, така че имаме много да наваксваме. Уверен съм, че ще стигне там, но да, все още имаме много работа за вършене“, каза Пиастри.

Снимки: Gettyimages