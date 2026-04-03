Оскар Пиастри: Мерцедес могат да бъдат победени

  • 3 апр 2026 | 12:47
Оскар Пиастри сподели своето място, че неговото представяне в надпреварата за Гран При на Япония миналата седмица показва, че отборът на Мерцедес може да бъде победен през 2026 година.

Темпото на Макларън изненадало Шарл Леклер
Австралийският пилот на Макларън стартира трети на „Сузука“ и направи отлично потегляне, за да поведе в самото начало. След това той напълно контролираше развоя на събитията, но нямаше късмет с колата на сигурността, която позволи на Андреа Кими Антонели да го прескочи.

Анализ: Можеше ли Оскар Пиастри да спечели Гран при на Япония?
В крайна сметка Пиастри завърши втори в Япония и така записа първия си неделен резултат за годината, след като той не успя да стартира в Австралия и Китай. А след надпреварата на „Сузука“ Пиастри вярва, че отборът на Мерцедес може да бъде победен, въпреки предимството, което има като чиста скорост в момента.

Норис: Пиастри заслужаваше да спечели в Япония
„От миналата година знаем, че дори и да имаш най-добрата кола, ти трябва да работиш на много високо ниво. В Япония ние свършихме много добра работа в това отношение. Интересно е да видим когато някой друг има най-добрата кола, че не е толкова лесно. Фактът, че успях да задържа Джордж (Ръсел) зад мен толкова дълго, е много окуражителен.

„Но ние не си правим илюзии. Направихме всичко както трябва миналия уикенд и пак бяхме победени с 15 секунди, така че имаме много да наваксваме. Уверен съм, че ще стигне там, но да, все още имаме много работа за вършене“, каза Пиастри.

Жоан Мир обясни защо пада толкова често в състезанията от MotoGP

Жоан Мир обясни защо пада толкова често в състезанията от MotoGP

  • 4 апр 2026 | 15:22
  • 896
  • 1
Шеф в Мерцедес е мислел, че Антонели е "изгубено дете", когато се е запознал с него

Шеф в Мерцедес е мислел, че Антонели е "изгубено дете", когато се е запознал с него

  • 4 апр 2026 | 12:16
  • 2118
  • 1
Скорошно решение за големия проблем на Ауди не е възможно

Скорошно решение за големия проблем на Ауди не е възможно

  • 4 апр 2026 | 11:38
  • 4090
  • 0
От Ред Бул обещаха напредък при подновяването на сезона в Маями

От Ред Бул обещаха напредък при подновяването на сезона в Маями

  • 4 апр 2026 | 11:02
  • 6205
  • 0
Пиастри посочи незабелязан проблем при инцидента между Беарман и Колапинто

Пиастри посочи незабелязан проблем при инцидента между Беарман и Колапинто

  • 4 апр 2026 | 08:59
  • 4057
  • 1
Пиер Гасли критикува цялата негативност около новите правила във Формула 1

Пиер Гасли критикува цялата негативност около новите правила във Формула 1

  • 4 апр 2026 | 08:24
  • 3046
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 56347
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 209842
  • 861
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 355
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 38656
  • 22
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 1209
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 16018
  • 4