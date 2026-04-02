  3. Норис: Пиастри заслужаваше да спечели в Япония

Норис: Пиастри заслужаваше да спечели в Япония

  • 2 апр 2026 | 10:27
Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис е на мнение, че съотборникът му в Макларън Оскар Пиастри е заслужавал да спечели Гран При на Япония в неделя. Австралиецът беше начело до първите спирания в бокса, но загуби позицията си, след като Андреа Кими Антонели спря в бокса при колата за сигурност.

„Направихме добро състезание на „Сузука“, но резултатът можеше да е много по-добър за нас – обясни Норис. – Все пак Оскар завърши втори, което също е добре. Това е много добър резултат за отбора, а Оскар заслужаваше победата и вероятно щеше да спечели ако не беше колата за сигурност. Просто не му провървя, щеше да е супер, ако той беше спечелил.

Гран При на Маями ще даде старт на нов шампионат във Формула 1
Гран При на Маями ще даде старт на нов шампионат във Формула 1

„Моето състезание се получи сравнително сложно. Оскар караше на празна писта, а това дава сериозно предимство на „Сузука“. Когато най-накрая успях да изпреваря Люис Хамилтън, не очаквах, че ще съм по-бърз. В началото дърпах с по 5-6 десети от секундата пред него, което е невероятно, с оглед на това колко е важен чистият въздух.

„Първите уикенди този сезон не бяха особено успешни за нас, но в Япония се представихме много по-добре. Не сме правили големи промени по колата, но се движим в правилната посока, така че се надявам на още добри резултати оттук нататък. Има още по какво да работим, но това е добър резултат за Макларън.“

Какво ще прави Оскар Пиастри през април?
Какво ще прави Оскар Пиастри през април?
Жоан Мир обясни защо пада толкова често в състезанията от MotoGP

Жоан Мир обясни защо пада толкова често в състезанията от MotoGP

Шеф в Мерцедес е мислел, че Антонели е "изгубено дете", когато се е запознал с него

Шеф в Мерцедес е мислел, че Антонели е "изгубено дете", когато се е запознал с него

Скорошно решение за големия проблем на Ауди не е възможно

Скорошно решение за големия проблем на Ауди не е възможно

От Ред Бул обещаха напредък при подновяването на сезона в Маями

От Ред Бул обещаха напредък при подновяването на сезона в Маями

Пиастри посочи незабелязан проблем при инцидента между Беарман и Колапинто

Пиастри посочи незабелязан проблем при инцидента между Беарман и Колапинто

Пиер Гасли критикува цялата негативност около новите правила във Формула 1

Пиер Гасли критикува цялата негативност около новите правила във Формула 1

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

