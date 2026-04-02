Норис: Пиастри заслужаваше да спечели в Япония

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис е на мнение, че съотборникът му в Макларън Оскар Пиастри е заслужавал да спечели Гран При на Япония в неделя. Австралиецът беше начело до първите спирания в бокса, но загуби позицията си, след като Андреа Кими Антонели спря в бокса при колата за сигурност.

„Направихме добро състезание на „Сузука“, но резултатът можеше да е много по-добър за нас – обясни Норис. – Все пак Оскар завърши втори, което също е добре. Това е много добър резултат за отбора, а Оскар заслужаваше победата и вероятно щеше да спечели ако не беше колата за сигурност. Просто не му провървя, щеше да е супер, ако той беше спечелил.

„Моето състезание се получи сравнително сложно. Оскар караше на празна писта, а това дава сериозно предимство на „Сузука“. Когато най-накрая успях да изпреваря Люис Хамилтън, не очаквах, че ще съм по-бърз. В началото дърпах с по 5-6 десети от секундата пред него, което е невероятно, с оглед на това колко е важен чистият въздух.

„Първите уикенди този сезон не бяха особено успешни за нас, но в Япония се представихме много по-добре. Не сме правили големи промени по колата, но се движим в правилната посока, така че се надявам на още добри резултати оттук нататък. Има още по какво да работим, но това е добър резултат за Макларън.“

