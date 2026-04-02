Лапорта: Тези, които искат да навредят на Барселона, никога не се спират

Преизбраният за президент на Барселона Жоан Лапорта даде обширно интервю за „Mon Esport“, в което засегна редица актуални теми около „блаугранас“, включително за охлядналите взаимоотношение с президента на Реал Мадрид Флорентино Перес. Новият му мандат обаче влиза в сила чак от лятото, заради което в момента той не управлява каталунския клуб.

Травмата на Рафиня

Много е неприятно, когато един от най-добрите ти играчи в състава се контузи в контрола. Не можеш да прехвърлиш отговорността върху футболиста, защото той е професионалист и освен това играе за страната си и е длъжен да даде всичко от себе си. Възмутително е, че ФИФА прави такива натоварени календари и не се съобразява с официалните състезания.

Трофеите

Такъв оптимист съм, че дори след 0:3 срещу Атлетико Мадрид в първия мач вярвах, че ще спечелим Купата на краля. Всъщност 3:0 в реванша беше сякаш вече сме я спечелили. Кандидати сме да триумфираме във всички турнири, в които участваме.

Ханзи Флик

В края на сезона ще говорим за подновяване на договора му. Той няма нужда да знае бъдещето си още сега, защото е много честен и професионален към себе си. Помоли ни да изчакаме. Заслужи си нов контракт, но предпочита да анализира ситуацията в края на сезона и да решим какво да правим.

Евентуалното откупуване на Рашфорд и Кансело

Това трябва да го решат Деко заедно с Ханзи Флик. Маркъс Рашфорд прави добър сезон, а и Жоао Кансело играе изключително добре.

Делото “Негрейра”

Осъдиха ни, преди да ни съдят. Ние сме каталунци и сме свикнали. Винаги се търси противопоставяне на всичко, което правим. Искат да изтрият част от най-славната история на Барса. Това няма никаква логика. Свикнали сме. Това, което правим, е да гледаме напред и да не губим много време с всички тези истории. Онези, които искат да ни навредят, никога не се спират.

Суперлигата

Направих това, което трябваше да направя. Не съжалявам, че се сближих с Реал Мадрид. Това е тема, която за мен е приключена.

Флорентино Перес

Сега имам отношения на взаимно уважение с Флорентино Перес. Вярно е, че по темата за Суперлигата имаше повече контакти между нас, но той постепенно изчезна, откакто се появи случаят „Негрейра“. Всеки път, когато съдията се опитва да прекрати делото, Реал Мадрид представя „решаващо доказателство“, което всъщност е изказване по радиото или в медиите, а накрая не води до нищо. Тук има много съмнителен интерес. Искат да удължат тази процедура, за да оправдаят това, което твърди тяхната телевизия — че съдиите фаворизират Барса. Всичко това влоши отношенията ни. В личен план има взаимно уважение, но на институционално ниво отношенията са много влошени.

Реал Мадрид

Там те страдат от “барселонит”. Не става дума да се изкарваме жертви — никога не ми е харесвало това. Ние ще продължим напред с гордост и вдигната глава.

Школата “Ла Масия”

Това е централната ос на нашия спортен проект. Имахме късмет с едно много качествено поколение. Бернал, Кубарси и Ламин бяха гръбнакът на кадетите. Сега към тях се присъединяват и други, които идват силно - например като Чави Еспарт. Има и такива, които не са от Ла Масия, но сякаш са - например Педри. После са Фермин и Гави, без да забравяме Жерард Мартин и Балде. Или Ерик Гарсия, който също е от школата. Има една централна ос от играчи на Ла Масия, която работи. За мен и Олмо е от нашите.

Спазването на финансовия феърплей

Ще отчетем приходи от 1,1 милиарда евро и това много ще ни помогне да достигнем правилото 1:1. По сметки още това лято ще бъдем в рамките на финансовия феърплей с около четири милиона.

Действащият в момент президент на клуба Рафа Юсте

Справя се много добре като президент. Аз не мога да извършвам разпоредителни или представителни действия, но трябва да бъда информиран за всичко. Това, което правя, е да ходя на домакинските мачове, защото настоящото ръководство ни кани, и се надявам, че ако стигнем до финал, също ще ме поканят, защото бих искал да отида (смее се).