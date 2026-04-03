Кансело: Искам един ден отново да играя в Бенфика, но не и безплатно

Възпитаник на Бенфика и открито свързан с любимия си клуб, Жоао Кансело не крие, че завръщане на „Луш“ остава на хоризонта – макар и зависимо от точния момент. В изявление за Canal 11 португалският национал подчерта емоционалната си връзка с „орлите“, признавайки, че „на Бенфика и Барселона е трудно да се каже „не““, защото това са два клуба, които са белязали детството и кариерата му.

Въпреки че признава финансовите пречки пред евентуално завръщане, Кансело дава ясно да се разбере, че мотивацията му надхвърля парите. „Бих искал да играя за Бенфика, очевидно е, но не знам дали скоро ще бъде възможно. За щастие, достигнах ниво на заплата, което е трудно за Бенфика да поддържа. Да играеш за Бенфика, както и за Барса, е от любов. Няма да играя безплатно, но трябва да отида във фаза, в която не искам да печеля много пари", откровен беше Кансело.

От "Камп Ноу" искат да задържат Жоао Кансело

Емоционалната връзка е още по-дълбока по лични причини. „Да имам само два мача в първия отбор на Бенфика ме тормози. Особено заради майка ми, която беше фен на Бенфика и мечтаеше да играя на „Ещадио да Луш“. Това е клубът на майка ми, на брат ми, на всичките ми приятели“, призна защитникът.



Въпреки това, той не иска да се връща на всяка цена. „Не искам да отивам в Бенфика, чувствайки, че не съм в най-добрата си форма. Бенфика е взискателен клуб, един от най-големите в света, и ако почувствам, че не мога да се справя, по-добре да не отивам“, заяви португалският национал.

Снимки: Imago