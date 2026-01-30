Зинченко преминава в Аякс срещу минимална сума

Олександър Зинченко е все по-близо до трансфер в Аякс, след като Арсенал се съгласи да продаде украинския защитник на нидерландския гранд. В момента Зинченко играе под наем в Нотингам Форест.

Според информация на журналиста Фабрицио Романо, украинецът ще отлети за Амстердам днес, за да финализира споразумението си с Аякс.

Аякс преговаря за постоянен трансфер на Зинченко

Очаква се той да подпише договор до края на сезона, след като премине задължителните медицински прегледи. Ако сътрудничеството се окаже успешно, клубът и играчът ще могат да обсъдят удължаване на контракта.

Сделката с Арсенал ще бъде на стойност 1,5 милиона евро, като са предвидени и бонуси, свързани с представянето на отбора в Шампионската лига.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages