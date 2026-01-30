Популярни
Зинченко преминава в Аякс срещу минимална сума

  30 яну 2026 | 03:28
Олександър Зинченко е все по-близо до трансфер в Аякс, след като Арсенал се съгласи да продаде украинския защитник на нидерландския гранд. В момента Зинченко играе под наем в Нотингам Форест.

Според информация на журналиста Фабрицио Романо, украинецът ще отлети за Амстердам днес, за да финализира споразумението си с Аякс.

Аякс преговаря за постоянен трансфер на Зинченко
Аякс преговаря за постоянен трансфер на Зинченко

Очаква се той да подпише договор до края на сезона, след като премине задължителните медицински прегледи. Ако сътрудничеството се окаже успешно, клубът и играчът ще могат да обсъдят удължаване на контракта.

Сделката с Арсенал ще бъде на стойност 1,5 милиона евро, като са предвидени и бонуси, свързани с представянето на отбора в Шампионската лига.

Снимки: Gettyimages

