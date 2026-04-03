  • 3 апр 2026 | 08:00
ПСЖ ще търси победа в генералната репетиция за сблъсъка с Ливърпул

Тази вечер „Парк де Пренс“ ще бъде домакин на мача между лидера в класирането Пари Сен Жермен и деветия Тулуза в рамките на 28-ия кръг на френската Лига 1. Домакините влизат в двубоя като абсолютен фаворит, заемайки първото място с 60 точки, докато гостите се намират в средата на таблицата с 37 точки.

Възпитаниците на Луис Енрике се намират в страховита форма. ПСЖ записа три поредни победи във всички турнири, в които отбеляза впечатляващите 12 гола и допусна само два. Последната им жертва в първенството бе Ница - победа с 4:0 като гост.

От своя страна, Тулуза също показва признаци на съживяване, записвайки две последователни победи срещу Лориен (1:0) и Метц (4:3).

Статистиката от преките двубои също е на страната на парижани. В последните пет срещи между двата тима ПСЖ е постигнал четири победи.

Последният им сблъсък през август 2025 г. се превърна в истинско голово шоу, завършило 6:3 в полза на шампионите, като Жоао Невеш се отличи с хеттрик.

Домакините имат някои сериозни кадрови проблеми. Брадли Баркола е аут поради контузия в глезена, а халфът Фабиан Руис остава под въпрос с травма в коляното. Списъкът с отсъстващи се допълва от Сени Маюлу и Куентин Нджанту. Добрата новина е завръщането на Ашраф Хакими след наказание.

Ситуацията в лагера на Тулуза е още по-тежка. Треньорът Карлес Мартинес няма да може да разчита на наказания Сантиаго Идалго. Контузени са важни фигури като Франк Магри, Абу Франсис и защитникът Чарли Кресуел. Джибрил Сидибе и Рафик Месали също са под сериозна въпросителна за двубоя.

Луис Енрике бе категоричен преди мача: „Трябва да спечелим, за да покажем, че сме готови. Новините са позитивни, защото няма нови контузии сред наличните играчи“.

Испанският специалист гледа на този мач и като на генерална репетиция за предстоящия четвъртфинал в Шампионска лига срещу Ливърпул.

Снимки: Imago

