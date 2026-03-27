Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Контролна среща: Ботев (Пловдив) - Локомотив (Сф) 0:0 /почивка/
  27 март 2026 | 16:07
  • 193
  • 0
ПСЖ се опитва да обвърже дългосрочно един от най-важните си футболисти

Пари Сен Жермен се готви да си осигури дългосрочното бъдеще на Брадли Баркола в тима след поредица негова страхотни изяви в Шампионската лига. 23-годишното крило се превърна в незаменима фигура в състава на парижани под ръководството на старши треньора Луис Енрике, което накара френския шампион да действа бързо на фона на нарастващия интерес от други европейски клубове.

Съветникът на ръководството на Пари Сен Жермен Луис Кампос работи зад кулисите, за да финализира удължаването на договора на Баркола, което би обвързало французина с отбора до 2030 година, твърди Paristeam.fr. Този ход е предназначен да отблъсне на възможни оферти от Ливърпул и Байерн Мюнхен, които следят бързото развитие на крилото след трансфера му от Олимпик Лион за 39 милиона паунда през 2023-а.  Брадли Баркола вече реализира 12 гола и 6 асистенции в 38 мача през настоящия сезон.

Следвай ни:

Снимки: Imago

