  3. Луис Енрике: Мечтата ми е да имам 20 играчи, които могат да играят на всички позиции

Луис Енрике: Мечтата ми е да имам 20 играчи, които могат да играят на всички позиции

Луис Енрике: Мечтата ми е да имам 20 играчи, които могат да играят на всички позиции

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике заяви, че би се радвал неговите футболисти да могат да играят на всякакви позиции по терена. “Играчите обичат да играят на една позиция, но моята мечта е да имам 20 футболисти, които могат да играят на всички позиции”, заяви испанецът.

В отсъствието на Ашраф Хакими той използва Уарен Заир-Емери като десен краен защитник. Нуно Мендеш игра на няколко различни позиции, а наставникът често прави ротации в нападение. “Нуно Мендеш като бек, Нуно Мендеш като крило, Нуно Мендеш като номер 9. Ако изключим вратарите, би било мечта играчите ми да могат да играят на всички позиции. Представете си треньорът на съперника да видими състав, в който футболистите могат да играят навсякъде”, сподели Луис Енрике.

Утре ПСЖ се изправя срещу Тулуза, а следващата седмица се изправя срещу Ливърпул в първи мач от четвъртфиналите на Шампионската лига. Треньорът заяви, че няма нови контузии след мачовете на националните отбори и допълни, че състоянието на Фабиан Руис се подобрява, но след днешната тренировка на тима ще бъде преценено дали той ще играе утре. Брадли Баркола пък ще пропусне първия мач срещу Ливърпул.

“Утре започваме с Тулуза. Трябва да спечелим, за да покажем, че сме готови, защото Ланс прави невероятен сезон. Дали Баркола ще е на линия за реванша срещу Ливърпул? Не знам. Не мога да ви дам тази информация. Не може да попитаме Брадли Баркола. Когато говоря с него, ще го попитам как се чувства. Няма да бързаме с него. Най-важното е да се възстанови добре”, обясни Енрике.

Испанецът коментира и публикуваната информация на “Екип”, според която той е най-добре платеният треньор във френския футбол и взима по 1 милион евро на месец: “Мислите ли, че играчите се интересуват каква е заплатата ми? Не мисля, че има някакво значение. Разбира се, аз съм един от най-добре платените треньори в света. Това е страхотно за мен”.

