Луис Енрике: За нас е важно да защитим собствените си интереси

Старши треньорът на френския гранд Пари Сен Жермен Луис Енрике заяви, че „приема всякакви гледни точки“ относно желанието на неговия клуб да бъде пренасрочена срещата с Ланс от Лига 1. Миналата седмица Френската футболна лига одобри искането на парижани да премести мача, който трябваше да се проведе на 11 април, тъй като отборът се фокусира върху четвъртфиналните си мачове от Шампионската лига срещу Ливърпул. ПСЖ е домакин на „червените“ от „Анфийлд“ на 8 април и сега ще има свободен уикенд, преди да пътува до Острова за реванша на 14-ти този месец.

Двата отбора – Пари Сен Жермен и Ланс обаче, се борят за шампионската титла във френската Лига 1 и съперникът на столичния тим изрази несъгласието си от тази промяна в изявление, разпространено миналата седмица.

Луис Енрике обаче смята, че решението на Лигата трябва да бъде прието: „Нашата позиция е ясна. Ние защитаваме клуба си и разбирам, че има различни гледни точки, това е нормално. Приемам всяко различно мнение. Разбирам и какво Ланс мислят, това е напълно нормално. Но трябва да приемем това, което е решено. Приехме го и това е животът. Разбира се, всеки има свои собствени интереси. Просто решението е такова“.

ПСЖ се завръща от паузата за националните отбори в петък вечер със сблъсък срещу Тулуза, отбор от средата на таблицата. Преди подновяването на първенството парижани водят в класирането, само с точка пред Ланс, който дълго време беше и на върха в таблицата.

Парижкият отбор има 8 оставащи мача от първенството и продължава в Шампионската лига, но Луис Енрике подчерта важността на спечелването на точки.

„Играчите са много интелигентни и знаят спецификата на тази фаза от сезона“, каза той.

„Мачът срещу Тулуза е най-важният, защото имаме нужда от точките. Ланс играе срещу Лил в дербито, така че ще бъде труден мач за тях. Важно е за нас да спечелим. Няма да е лесно, предвид нивото на Тулуза. Но футболистите ми са интелигентни и знаят какво да правят“, добави испанският специалист.

След това той допълни, че в отбора всички са здрави, дори и националите на различни страни, които са се прибрали в лагера без каквито и да е проблеми.

„След тренировката този следобед ще видим в какво физическо и психическо състояние са играчите. Трябва внимателно да управляваме завръщането от международната пауза. Знаем колко е трудно, а и април и май ще бъдат много натоварени“, завърши Луис Енрике.

Снимки: Imago