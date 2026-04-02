Итудис: Поздравявам отбора за важната победа, чака ни тежка седмица

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис поздрави момчетата си за важната победа в "Арена София" срещу Панатинайкос тази вечер. Израелският тим изоставаше в резултата през второто полувреме, на моменти с двуцифрена разлика, но в самия край пречупи именития си съперник.

"Добър вечер. Бих искал да поздравя нашия отбор за тази важна победа. Знаехме какво е заложено на карта – и двата отбора търсеха победата. За нас беше изключително важно да останем концентрирани и да продължим да вярваме, защото Панатинайкос, със своето качество и опит, успяха да натрупат двуцифрена разлика през третата четвърт, достигайки до +12 точки. Но мисля, че точно в този момент нашият отбор не спря да вярва. Намерихме добри възможности за стрелба или за забивки, с които разтеглихме защитата им. Успяхме да свършим доста добра работа – всъщност невероятна работа – срещу един от най-талантливите и забележителни офанзивни играчи в нашата лига - Нън.

Както анализирахме преди мача, в последните срещи Нън записва средно над 13 точки само в последната четвърт. Той е играч за решителните моменти. Днес срещу нас той отбеляза само 4 точки в последната част, благодарение на добрата ни защита, правилното покритие, страхотните борби в нападение, блокадите и всичко останало. Така че смятам, че днес всеки един играч помогна, включително и тези, които не влязоха в игра или дори не бяха в състава, защото проведохме много сериозни тренировки. Помогна ни и фактът, че Тайрик Одиасе се завърна – той ни даде много със своя атлетизъм, борбата под коша и физическото си присъствие.

И така, успяхме да спечелим в едно трудно първенство, където всеки мач е от значение. Вече гледаме към следващата тренировка, за да се подготвим за идната седмица. Тя ще бъде тежка с три мача и е важно да започнем концентрирано още от първия двубой.

Искам да добавя, че играхме срещу отбор, който е изграден, за да стигне до самия край, и те притежават нужното качество. Моето лично мнение е, че те ще стигнат до плейофите. Днес им липсваше Грант, който е много важен играч за тях както в атака, така и в защита. Справихме се добре срещу отбор, който, както казах, има огромен потенциал", коментира след двубоя Итудис.

Снимки: Sportal.bg