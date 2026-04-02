Итудис: Поздравявам отбора за важната победа, чака ни тежка седмица

  • 2 апр 2026 | 23:40
Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис поздрави момчетата си за важната победа в "Арена София" срещу Панатинайкос тази вечер. Израелският тим изоставаше в резултата през второто полувреме, на моменти с двуцифрена разлика, но в самия край пречупи именития си съперник.

"Добър вечер. Бих искал да поздравя нашия отбор за тази важна победа. Знаехме какво е заложено на карта – и двата отбора търсеха победата. За нас беше изключително важно да останем концентрирани и да продължим да вярваме, защото Панатинайкос, със своето качество и опит, успяха да натрупат двуцифрена разлика през третата четвърт, достигайки до +12 точки. Но мисля, че точно в този момент нашият отбор не спря да вярва. Намерихме добри възможности за стрелба или за забивки, с които разтеглихме защитата им. Успяхме да свършим доста добра работа – всъщност невероятна работа – срещу един от най-талантливите и забележителни офанзивни играчи в нашата лига - Нън.

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България
Както анализирахме преди мача, в последните срещи Нън записва средно над 13 точки само в последната четвърт. Той е играч за решителните моменти. Днес срещу нас той отбеляза само 4 точки в последната част, благодарение на добрата ни защита, правилното покритие, страхотните борби в нападение, блокадите и всичко останало. Така че смятам, че днес всеки един играч помогна, включително и тези, които не влязоха в игра или дори не бяха в състава, защото проведохме много сериозни тренировки. Помогна ни и фактът, че Тайрик Одиасе се завърна – той ни даде много със своя атлетизъм, борбата под коша и физическото си присъствие.

Атаман: Голямо разочарование за нас, можеше да спечелим с 15-20 точки разлика
И така, успяхме да спечелим в едно трудно първенство, където всеки мач е от значение. Вече гледаме към следващата тренировка, за да се подготвим за идната седмица. Тя ще бъде тежка с три мача и е важно да започнем концентрирано още от първия двубой.

Епична битка и голяма победа на Апоел срещу Панатинайкос в "Арена София"
Искам да добавя, че играхме срещу отбор, който е изграден, за да стигне до самия край, и те притежават нужното качество. Моето лично мнение е, че те ще стигнат до плейофите. Днес им липсваше Грант, който е много важен играч за тях както в атака, така и в защита. Справихме се добре срещу отбор, който, както казах, има огромен потенциал", коментира след двубоя Итудис.

Снимки: Sportal.bg

Още от Евролига

Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

  • 5 апр 2026 | 17:07
  • 871
  • 0
Трансферна бомба! Олимпиакос прави всичко възможно да доведе Коди Милър-Макинтайър при Везенков

  • 4 апр 2026 | 22:36
  • 9476
  • 5
Олимпиакос и Панатинайкос може да се срещнат в плейофите на Евролигата

  • 4 апр 2026 | 04:54
  • 1868
  • 0
Барцокас за предимството: Ще бъде трудно за всеки съперник

  • 4 апр 2026 | 04:17
  • 1950
  • 0
Три зрелищни мача закриха кръга в Евролигата

  • 3 апр 2026 | 23:35
  • 3587
  • 0
Валенсия доближи плейофите в Евролигата след мощна победа в Италия

  • 3 апр 2026 | 23:30
  • 1024
  • 0
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 55028
  • 210
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 208286
  • 858
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 37809
  • 21
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 304
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 14837
  • 4
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 49076
  • 43