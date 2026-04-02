Атаман: Голямо разочарование за нас, можеше да спечелим с 15-20 точки разлика

Старши треньорът на Панатинайкос Ергин Атаман сподели след загубата с 88:92 от Апоел Тел Авив в "Арена София" в мач от 35-ия кръг на Евролигата, че играчите му са пропуснали възможността да спечелят с 15-20 точки разлика. Турският специалист добави, че късметът също не е бил с гръцкия гранд тази вечер.

"Изпуснахме възможността да спечелим мача лесно, тъй като в продължение на 35 минути контролирахме срещата. Но тази вечер късметът ни беше много лош, включително и при последното притежание в третата четвърт, когато топката беше в нас, отсъдиха ни фаул в нападение и в рамките на 3 секунди те отбелязаха невероятна тройка.

В целия мач пропуснахме 23 стрелби от тройката, като 15 от тях бяха от отворени, повече от отворени. Имаме страхотни стрелци, но те пропуснаха тези изстрели и след това, лек-полек, те се върнаха в мача и го спечелиха.

Това е наистина голямо разочарование за нас, защото показахме страхотен баскетбол в продължение на три четвърти, но не се възползвахме от възможността да спечелим мача с може би 15-20 точки", сподели Атаман на пресконференцията си след края на срещата в родната столица.

Снимки: Sportal.bg