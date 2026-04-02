Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Атаман: Голямо разочарование за нас, можеше да спечелим с 15-20 точки разлика

Атаман: Голямо разочарование за нас, можеше да спечелим с 15-20 точки разлика

  2 апр 2026 | 23:12
Старши треньорът на Панатинайкос Ергин Атаман сподели след загубата с 88:92 от Апоел Тел Авив в "Арена София" в мач от 35-ия кръг на Евролигата, че играчите му са пропуснали възможността да спечелят с 15-20 точки разлика. Турският специалист добави, че късметът също не е бил с гръцкия гранд тази вечер.

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

"Изпуснахме възможността да спечелим мача лесно, тъй като в продължение на 35 минути контролирахме срещата. Но тази вечер късметът ни беше много лош, включително и при последното притежание в третата четвърт, когато топката беше в нас, отсъдиха ни фаул в нападение и в рамките на 3 секунди те отбелязаха невероятна тройка.

Спечелете екип на Везенков в новата игра на Sportal.bg!

В целия мач пропуснахме 23 стрелби от тройката, като 15 от тях бяха от отворени, повече от отворени. Имаме страхотни стрелци, но те пропуснаха тези изстрели и след това, лек-полек, те се върнаха в мача и го спечелиха.

Епична битка и голяма победа на Апоел срещу Панатинайкос в "Арена София"

Това е наистина голямо разочарование за нас, защото показахме страхотен баскетбол в продължение на три четвърти, но не се възползвахме от възможността да спечелим мача с може би 15-20 точки", сподели Атаман на пресконференцията си след края на срещата в родната столица.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

