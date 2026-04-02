Епична битка и голяма победа на Апоел срещу Панатинайкос в "Арена София"

Един от хитовете на Евролигата този сезон Апоел Тел Авив сломи гръцкия колос Панатинайкос с 92:88 в "Арена София". Срещата бе от 35-ия кръг на най-престижното баскетболно клубно състезание на Стария континент. Двубоят беше с голямо значение и за двата отбора, които се борят за класиране в плейофите и възможно най-предни позиции в подреждането. Играещият у нас домакинските си срещи в Евролигата израелски тим показа характер, след като на моменти в третата част и началото на последната четвърт изоставаше с двуцифрена разлика, но след 26:13 в заключителния период, изтръгна важната победа от ръцете на "зелените".

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Апоел вече е с изравнени показатели с Валенсия в класирането - 21-13. "Зелените" от Атина пък влошиха своя актив на 20-15 и продължават да са извън шестицата, а над тях надвисва вече и опасността да излязат от плей-ин зоната (Топ 10), ако не завършат редовния сезон по достатъчно добър начин.

Спечелете екип на Везенков в новата игра на Sportal.bg!

Двата тима вече се срещнаха веднъж през сезона и това се случи през декември в Атина, където Панатинайкос надви водения от Димитрис Итудис тим с 93:82.

Антонио Блейкни отбеляза 4 тройки и общо 19 точки за Апоел, Илайджа Брайънт реализира 18 точки, а Василие Мицич се отличи с 14 точки и 4 асистенции за победителите. Крис Джоунс записа 6 точки и 8 асистенции. За Панатинайкос Хуанчо Ернангомес се отчете със 17 точки и 7 борби, 15 точки реализира Кендрик Нън, а 14 точки и 8 асистенции записа Костас Слукас.

Първа част:

В началните минути резултатността бе ниска, а Апоел влезе по-добре в мача и поведе с 6:1. Кендрик Нън отбеляза първия кош за гостите от Атина от игра, като това се случи повече от 3 минути след началото на двубоя. Найджъл Хейс-Дейвис пък стана автор на първата тройка в мача, но израелският тим малко след това поведе с 12:6. Костас Слукас малко след това с точна стрелба от далечно разстояние намали разликата на 3 точки - 14:11 за Апоел. Домакините все още нямаха вкарана тройка, а Слукас даде точка преднина на Панатинайкос, след като секунди по-рано асистира на Кенет Фарийд. Последната дума в първата четвърт имаше отново тъкмо Слукас, който със сирената за края на първия период оформи резултата след 10 минути игра - 21:20 за Панатинайкос.

Втора част:

Първата тройка за Апоел в срещата бе дело на Антонио Блейкни в самото начало на втория период, а това даде аванс от 2 точки на домакините - 23:21. Блейкни реализира още една тройка, но отговорът на гостите дойде само секунди по-късно - кош плюс фаул на Кенет Фарийд. Ветеранът обаче пропусна от линията. Кендрик Нън малко след това с класно изпълнение изравни резултата за 29:29. При поредния опит на Блейкни да порази целта от далечна дистанция, гардът на Апоел бе фаулиран и застана на линията, за да изпълни три фаула. Блейкни не сгреши нито веднъж - 32:31 за Апоел. Играта вървеше кош за кош, а Хуанчо Ернангомес вкара тройка, за да изведе ПАО напред - 39:38. Последва обаче мигновен отговор на Апоел, който си върна водачеството в резултата чрез Илайджа Брайънт, но само секунди по-късно пак Ернангомес бе точен за 41:40 за гостите. Джеди Осман намери мрежичката с изстрел зад арката, а после Хейс-Дейвис направи добавка, давайки аванс от 4 точки на гръцкия тим - 46:42. Добавка и на Ернангомес след изстрел под самия кош на Слукас пък оформи резултата след края на първото полувреме - 48:44 за ПАО.

Трета част:

Играчите на Ергин Атаман дръпнаха с 52:44 в началото на третата четвърт, а тройка на Василие Мицич малко след това свали разликата на 3, но после гостите поведоха с 58:51. Тройка на Слукас в средата на периода пък даде двуцифрен аванс на гръцкия колос - 61:51. Секунди след това обаче опитният гард се хвана за ръката. Слукас беше "под пара" в тези минути и покачи разликата на 12 точки, но в този момент домакините реализираха две поредни тройки - дело на Колин Малкълм и Василие Мицич, с което играчите на Димитрис Итудис се доближиха до съперника си. Разликата падна на 6 точки, но тройка на Нън вдъхна спокойствие на гостите, а нова тройка на Ернангомес направи резултата 71:61 за гостите. Последва страхотна забивка на Тай Одиасе в коша на ПАО, но преднината на гостите оставаше все така солидна. Колин Малкълм пък сътвори може би изпълнението на вечерта в Евролигата с невероятна тройка от центъра със сирената за края на третата четвърт. Третият период завърши при 27:22 за Панатинайкос и гостите водеха със 75:66 след 30 минути игра.

Последна част:

Джеди Осман реализира поредната тройка за Панатинайкос, правейки резултата 80:69 в началото на заключителния период. Тай Одиасе пък се възползва максимално добре от хубаво подаване на Крис Джоунс и отново заби мощно в коша на гостите, а Апоел се доближи само на 5 точки до ПАО - 75:80. Тройка на Колин Малкълм "изяде" съвсем преднината на гостите, която се стопи само на 2 точки при 80:78. Кендрик Нън реализира кош за две за ПАО, но после Крис Джоунс и Тай Одиасе повториха комбинацията отпреди малко и последва нова гръмотевична забивка - 79:82. Крис Джоунс пък след това завърши с поднасяне чудесен свой пробив и свали разликата на само една точка. Последва и тройка на Блейкни, а резултатът бе изравнен - 84:84. По-малко от минута преди края резултатът бе равен - 88:88. Крис Джоунс вкара два фаула 26.4 секунди преди края и даде аванс от 2 точки на домакините - 90:88. Последва неуспешно притежание на гостите, а 10.4 секунди преди края Крис Джоунс отново не трепна от линията - 92:88. Гостите вече трябваше да се надяват на чудо, но то не се случи в последните секунди и те си тръгват от родната столица с поражение.

Стартови състави:

Апоел: Илайджа Брайънт, Колин Малкълм, Василие Мицич, Иш Уейнрайт, Дан Отуру

Панатинайкос: ТиДжей Шортс, Джеди Осман, Найджъл Хейс-Дейвис, Кендрик Нън, Матиа Лесор

СТАТИСТИКА НА МАЧА

