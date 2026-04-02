Хамилтън се надява на промени в правилата, но не е оптимист

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън призна, че не е особено оптимистично настроен за предстоящата дискусия между ФИА, Формула 1, производителите на задвижващи системи и отборите за евентуални промени в новите технически правила, които влязоха в сила за сезон 2026.

Хамилтън е на мнение, че пилотите са „безсилни“ в подобни преговори, които се очертават да са на най-важната тема през април, когато няма да има състезания, а натискът за промени в правилата става все по-сериозен.

„Не очаквам много от тези дискусии, но се надявам да бъдат приети големи промени – обясни Хамилтън. – Но ще има много готвачи в кухнята. А това обикновено не завършва с добър резултат.

„Пилотите нямат думата, те нямат никаква власт, ние сме в комисията и нямаме право да гласуваме.“

Що се отнася до представянето на Ферари, Хамилтън уточни, че в Скудерията трябва да открият как да преодолеят изоставането спрямо Мерцедес по отношение на работата на задвижващите системи.

„Ясно е, че изоставаме сериозно от двигателя на Мерцедес – заяви Хамилтън. – Не знаем каква е причината за това, дали е заради по-голямото турбо, намират някакси повече мощност или е повече мощност. Ще разберем.“

