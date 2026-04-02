Живко Желев: Пак показахме характер

ОФК Хасково победи Загорец с 3:2 в Нова Загора. Срещата е от 27-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

ОФК Хасково обърна Загорец

Живко Желев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Отново, както и преди три дни, момчетата показаха характер и обърнахме мача. Според мен постигнахме заслужена победа. Двубоят, на моменти, беше двуостър и можеше да се развие по друг начин. Те удариха при 1:0 греда. Ако там беше влязъл гол, щеше да стане друг мач. Но, поне според мен, имахме повече положения от тях и заслужено ги победихме. Днес дадохме две жертви, за съжаление, но поне спечелихме“.

Снимка: fchaskovo.com