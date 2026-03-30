България излиза срещу домакина Индонезия във финала на турнира на ФИФА в Джакарта - на живо със състави и очаквания
Живко Желев: Хубаво е да спечелиш в 95-ата минута

  • 30 март 2026 | 14:46
  • 358
  • 0
ОФК Хасково  се наложи с 2:1 у дома над Спартак (Пловдив). Срещата е от 26-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Живко Желев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

ОФК Хасково обърна Спартак (Пловдив) в нервен мач

„Още в първата минута имаше нарушение срещу Юлий Шекеров в наказателното поле, но не получихме дузпа. Просто ставаше друг мач, ако я бяха отсъдили. Не са ни дали една дузпа. Имам чувството, че сме единственият отбор в четирите групи от третото ниво на футбола, който не е получил правото да изпълни дузпа. Но стана хубаво, че спечелихме в 95-ата минута. Изгониха и мен, и Влади Узунов накрая. Не е хубаво да има нерви, но понякога е трудно. Всеки греши. Ние искаме да е за нас, другите да е за тях. Но просто се натрупа малко повече. С Несебър се свири в едната посока, с Марица се свири в едната посока. Днес също“.

