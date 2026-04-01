Живко Желев: Вече си свършихме работата

Днес, ОФК Хасково ще играе със Загорец в Нова Загора. Срещата е от 27-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Вече си свършихме работата за този сезон. Останалата му част, ще изиграем без напрежение. Ще даваме все повече шанс на младите, за да трупат опит и да покажат, че може да разчитаме на тях за следващата кампания. Всичко, което спечелим до края ще е бонус. Казаното до тук не означава, че само ще отбиваме номера. Напротив, ще играе максимално сериозно всеки мач, с амбицията да го спечелим. На дневен ред е много сериозно изпитание. Загорец винаги е труднопреодолим. Не се представя добре от началото на годината. Това не бива да ни успокоява. Напротив, настройваме се за изключително тежък мач“, коментира пред Sportal.bg Живко Желев, треньор на хасковския тим.