  Живко Желев: Единственото, с което съдията не помогна на Марица (Пловдив) беше, че самият той не ни вкара гол

Живко Желев: Единственото, с което съдията не помогна на Марица (Пловдив) беше, че самият той не ни вкара гол

  • 22 март 2026 | 13:14
Вчера, Марица (Пловдив) надви у дома ОФК Хасково с 4:3. Срещата е от 25-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Живко Желев, треньор на хасковския тим, коментира пред Sportal.bg.

Голов екшън в Пловдив! Марица (Пловдив) подчини ОФК Хасково в последната минута
Голов екшън в Пловдив! Марица (Пловдив) подчини ОФК Хасково в последната минута
 ОФК Хасково и Несебър не помръднаха нулите
ОФК Хасково и Несебър не помръднаха нулите

„Вчера беше ограбен труда на нашите футболисти. В предишните сезони, с доброто си представяне пречехме на съперниците. В настоящия сезон, не пречим, но явно са намесени други интереси. Винаги играем феърплей. Поредното доказателство са последните ни два мача. В предишния направихме равен с лидера Несебър. Вчера, Марица (Пловдив) нямаше да ни победи без съдийска помощ. Далеч съм от мисълта, че сме надиграли Марица, но така се разви мача, че имахме всички шансове да спечелим нещо от него. Първият гол на съперника е от „криминална“ дузпа. Дори някой от щаба на Марица да беше свирил двубоя, нямаше да отсъди дузпа във въпросната ситуация. След това ни спряха три атаки с много спорни засади. Атаката им за единият от следващите им голове тръгна, като техен футболист си поведе топката с ръка. Върхът беше в последната минута, когато нашият централен защитник Керимджан Игнатов беше явно фаулиран от играч на Марица, съдията не реагира и се стигна до победния гол на домакините – 4:3. Единственото, с което съдията не помогна на Марица беше, че самият той не ни вкара гол. За нас няма да свърши света, че загубихме този мач. Нищо не се променя за ОФК Хасково. Не може обаче да се подиграват с труда на футболистите ни. Главният съдия е млад. Иска да се развива. Искрено се надявам грешките, които направи да не са били умишлени. Всеки може да сгреши. Но когато се случва няколко пъти и все в едната посока, е леко съмнително. Пожелавам успех на Несебър и Марица (Пловдив). Нека в честна битка, по-добрия от тях да спечели първенството“.  

Още от БГ Футбол

Монтана 0:1 Берое, гостите поведоха от дузпа

Монтана 0:1 Берое, гостите поведоха от дузпа

  • 22 март 2026 | 13:46
  • 4175
  • 10
Косич обяви избраниците си за гостуването във Враца

Косич обяви избраниците си за гостуването във Враца

  • 22 март 2026 | 10:44
  • 1299
  • 0
Инцидент край Герена преди мача с Черно море

Инцидент край Герена преди мача с Черно море

  • 22 март 2026 | 10:38
  • 2560
  • 3
Валентин Михов за ЦСКА: С 15 до 20 минути футбол няма да стане

Валентин Михов за ЦСКА: С 15 до 20 минути футбол няма да стане

  • 22 март 2026 | 10:10
  • 2520
  • 6
Септември (Симитли) пречупи Пирин (ГД) у дома

Септември (Симитли) пречупи Пирин (ГД) у дома

  • 22 март 2026 | 09:46
  • 957
  • 0
Тимонов: В ЦСКА ме бяха подценили! В Дагестан ми извадиха пистолет на улицата

Тимонов: В ЦСКА ме бяха подценили! В Дагестан ми извадиха пистолет на улицата

  • 22 март 2026 | 09:24
  • 9752
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:1 Берое, гостите поведоха от дузпа

Монтана 0:1 Берое, гостите поведоха от дузпа

  • 22 март 2026 | 13:46
  • 4175
  • 10
Преднина за шампионите в супердербито в Ботевград

Преднина за шампионите в супердербито в Ботевград

  • 22 март 2026 | 13:50
  • 3698
  • 2
Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

  • 22 март 2026 | 08:55
  • 7148
  • 43
Радостна новина! Малена Замфирова е много по-добре

Радостна новина! Малена Замфирова е много по-добре

  • 22 март 2026 | 11:37
  • 6296
  • 9
ЦСКА ще надига глава срещу Добруджа и Ясен Петров

ЦСКА ще надига глава срещу Добруджа и Ясен Петров

  • 22 март 2026 | 07:45
  • 10943
  • 144
Непредсказуем дуел във Враца

Непредсказуем дуел във Враца

  • 22 март 2026 | 08:45
  • 3867
  • 5