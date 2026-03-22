Живко Желев: Единственото, с което съдията не помогна на Марица (Пловдив) беше, че самият той не ни вкара гол

Вчера, Марица (Пловдив) надви у дома ОФК Хасково с 4:3. Срещата е от 25-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Живко Желев, треньор на хасковския тим, коментира пред Sportal.bg.

Голов екшън в Пловдив! Марица (Пловдив) подчини ОФК Хасково в последната минута

ОФК Хасково и Несебър не помръднаха нулите

„Вчера беше ограбен труда на нашите футболисти. В предишните сезони, с доброто си представяне пречехме на съперниците. В настоящия сезон, не пречим, но явно са намесени други интереси. Винаги играем феърплей. Поредното доказателство са последните ни два мача. В предишния направихме равен с лидера Несебър. Вчера, Марица (Пловдив) нямаше да ни победи без съдийска помощ. Далеч съм от мисълта, че сме надиграли Марица, но така се разви мача, че имахме всички шансове да спечелим нещо от него. Първият гол на съперника е от „криминална“ дузпа. Дори някой от щаба на Марица да беше свирил двубоя, нямаше да отсъди дузпа във въпросната ситуация. След това ни спряха три атаки с много спорни засади. Атаката им за единият от следващите им голове тръгна, като техен футболист си поведе топката с ръка. Върхът беше в последната минута, когато нашият централен защитник Керимджан Игнатов беше явно фаулиран от играч на Марица, съдията не реагира и се стигна до победния гол на домакините – 4:3. Единственото, с което съдията не помогна на Марица беше, че самият той не ни вкара гол. За нас няма да свърши света, че загубихме този мач. Нищо не се променя за ОФК Хасково. Не може обаче да се подиграват с труда на футболистите ни. Главният съдия е млад. Иска да се развива. Искрено се надявам грешките, които направи да не са били умишлени. Всеки може да сгреши. Но когато се случва няколко пъти и все в едната посока, е леко съмнително. Пожелавам успех на Несебър и Марица (Пловдив). Нека в честна битка, по-добрия от тях да спечели първенството“.