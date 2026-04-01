Александър Томов се завръща в Европейския рали шампионат

Българският пилот Александър Томов се завръща в Европейския рали шампионат за сезон 2026, като той отново ще се състезава с Рено Клио Rally3 и негов навигатор ще е Еди Сивов.

Томов и Сивов записаха две състезания заедно в края на миналия сезон – първо двамата се бориха за победата в рали „Дряново“ у нас, а след спечелиха победата в своя клас в рали „Брашов“ в Румъния, където завършиха и 8-и в генералното класиране.

„Този сезон програмата ни включва асфалтовите ралита в Европейския рали шампионат – заяви за Sportal.bg Стоян Томов, бащата на Алекс. – Това са пет големи ралита, за които се готвим сериозно, тъй като нивото е много високо, а натоварванията – големи. В хода на сезона ще обмислим и участие в някое макадамово рали, но зависи как се представяме."

Миналата година Алекс и Димитър Спасов стартираха в първия кръг на Европейския рали шампионат – рали „Сиера Морена“ и вървяха в челото на своя клас RC3, но отпаднаха заради повреда. След това се оказа, че техническите проблеми в автомобила им са много по-сериозни и колата им беше готова чак за рали „Дряново“.

През 2024 Томов и Спасов записаха най-доброто си класиране за сезона в рали „Рома Капитале“, където завършиха 4-и в своя клас ERC3 и на 28-о място сред екипажите, заявени за Европейския рали шампионат.

Сезон 2026 в Европейския рали шампионат започва с рали "Сиера Морена" в Испания - 17-19 април, което миналата година спечели българският пилот Николай Грязин.