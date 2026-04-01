Звезда от WRC ще кара в Европейския рали шампионат

Бившият заводски пилот на М-Спорт и Хюндай в Световния рали шампионат Теему Сунинен ще се състезава през новия сезон в рали шампионата на Европа. Новината беше съобщена снощи от португалския отбор Racing Factory, който е ангажирал Сунинен.

Сунинен не се състезава през 2025 година, но тази кампания се завърна в WRC в рали “Швеция+. Той и навигаторката му Яни Хуси се стартираха с Тойота Ярис Rally2 в WRC2 и завършиха на второ място в категорията. Сунинен се бори до последно, но на финала победата в WRC2 взе Рупе Корхонен.

Teemu Suninen will soon return to international rally stages. 👌https://t.co/1AvMXUK1vn — RallyJournal.com (@RallyJournal) April 1, 2026

Все още не е ясно с какъв автомобил ще се състезава Сунинен в ERC, като досега португалският тим използваше две коли Шкода Фабия RS Rally2, така че най-вероятно Теему ще кара Шкода.

Европейският рали шампионат стартира с испанското рали “Сиера Морена” (17-19 април), което е изцяло на асфалт. Календарът на ERC включва 7 ралита и ако Сунинен кара с пълна програма, то се очаква той да е претендент за титлата.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages