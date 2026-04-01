Яри-Мати Латвала дебютира в американско рали

Бившият пилот в WRC и настоящ шеф на тима на Тойота Яри-Мати Латвала ще дебютира този месец в американско рали – финландецът ще стартира в рали „Олимп“ (17-19 април).

Латвала ще е зад волана на новата Тойота Корола Rally RC2, разработена за рали шампионата на Щатите (ARA), като това е втората кола за тази надпревара. С първата се състезава пилотът на Тойота в ARA Сет Кинтеро.

„Това ще е първият ми американски старт, вълнувам се за отсечките и каква ще е атмосферата в рали „Олимп“, обясни Латвала, който в кариерата си има 26 старта в WRC в Южна и Централна Америка – в Мексико, Аржентина и Чили. Финландецът, който има 18 победи в WRC, беше важна част от процеса на създаването и развитието на Корола Rally RC2 през миналата година.

Звезда от WRC ще кара в Европейския рали шампионат
Кинтеро отпадна в първия кръг на ARA заради повреда, получена при преодоляването на водно препятствие в седмата отсечка на ралито „100 Acre Wood“.

Рали „Олимп“ е най-известната американска надпревара – през 1986 година това беше последното рали за сезона и съответното последното състезание за автомобилите от група Б. Сега организаторите ще отбележат 40 години от първото участие на ралито в календара на WRC.

Латвала за шансовете на Рованпера да стартира в WRC
Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Жоан Мир обясни защо пада толкова често в състезанията от MotoGP

Жоан Мир обясни защо пада толкова често в състезанията от MotoGP

  • 4 апр 2026 | 15:22
  • 886
  • 1
Шеф в Мерцедес е мислел, че Антонели е "изгубено дете", когато се е запознал с него

Шеф в Мерцедес е мислел, че Антонели е "изгубено дете", когато се е запознал с него

  • 4 апр 2026 | 12:16
  • 2096
  • 1
Скорошно решение за големия проблем на Ауди не е възможно

Скорошно решение за големия проблем на Ауди не е възможно

  • 4 апр 2026 | 11:38
  • 4043
  • 0
От Ред Бул обещаха напредък при подновяването на сезона в Маями

От Ред Бул обещаха напредък при подновяването на сезона в Маями

  • 4 апр 2026 | 11:02
  • 6081
  • 0
Пиастри посочи незабелязан проблем при инцидента между Беарман и Колапинто

Пиастри посочи незабелязан проблем при инцидента между Беарман и Колапинто

  • 4 апр 2026 | 08:59
  • 4021
  • 1
Пиер Гасли критикува цялата негативност около новите правила във Формула 1

Пиер Гасли критикува цялата негативност около новите правила във Формула 1

  • 4 апр 2026 | 08:24
  • 3023
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 51738
  • 206
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 204467
  • 855
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 29246
  • 128
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 34733
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 11127
  • 3
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 46261
  • 42