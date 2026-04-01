Яри-Мати Латвала дебютира в американско рали

Бившият пилот в WRC и настоящ шеф на тима на Тойота Яри-Мати Латвала ще дебютира този месец в американско рали – финландецът ще стартира в рали „Олимп“ (17-19 април).

Латвала ще е зад волана на новата Тойота Корола Rally RC2, разработена за рали шампионата на Щатите (ARA), като това е втората кола за тази надпревара. С първата се състезава пилотът на Тойота в ARA Сет Кинтеро.

„Това ще е първият ми американски старт, вълнувам се за отсечките и каква ще е атмосферата в рали „Олимп“, обясни Латвала, който в кариерата си има 26 старта в WRC в Южна и Централна Америка – в Мексико, Аржентина и Чили. Финландецът, който има 18 победи в WRC, беше важна част от процеса на създаването и развитието на Корола Rally RC2 през миналата година.

Кинтеро отпадна в първия кръг на ARA заради повреда, получена при преодоляването на водно препятствие в седмата отсечка на ралито „100 Acre Wood“.

Рали „Олимп“ е най-известната американска надпревара – през 1986 година това беше последното рали за сезона и съответното последното състезание за автомобилите от група Б. Сега организаторите ще отбележат 40 години от първото участие на ралито в календара на WRC.

Снимки: Imago