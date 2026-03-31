Ще получи ли Ферари още мощност за Канада?

Ще получи ли Ферари разрешение да подобри представянето на двигателя си по правилата на ADUO? Това е въпросът, който от уикенда насам се обсъжда много оспорвано не само в италианските медии, а вече се появиха и все още непотвърдени информации, че Скудерията е получила разрешение от ФИА.

ADUO е абревиатура на Additional Development & Upgrate Opportunities (Възможности за допълнително развитие и подобрение) и може да се активира, ако разликата в представянето на двигателите на лидера и преследвачите му надхвърли 2%.

FERRARI COM NOVO MOTOR NO CANADÁ!



O ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) passará a valer após o GP de Miami, e a Ferrari está dentro dos critérios para atualizar o seu motor.



A Ferrari está, oficialmente, pelo menos 2% menos potente do que a Mercedes… pic.twitter.com/EGTgB0XfNe — Scuderia Ferrari BR (@FerrariF1BR) March 30, 2026

Затова и от началото на сезона редовно се появяват спекулации, че от Мерцедес крият реалното си темпо, за да не надхвърли разликата 2% и другите да имат възможност да правят подобрения и промени.

Според правилата, ако разликата е между 2 и 4 процента, това дава право на едно допълнително подобрение за този сезон, а ако надхвърли 4%, то тогава подобренията стават две в рамките на настоящата кампания.

Първото официално замерване на възможностите на двигателите беше насрочено за Маями, но след отпадането на двата старта в Бахрейн и Саудитска Арабия, няма да е изпълнено изискването това да се случи в шестия състезателен уикенд от началото на сезона. Със сигурност, преследвачите на Мерцедес ще държат на тезата, че отмяната на двете състезания заради форсмажорни обстоятелства – войната в Близкия изток, не трябва да променя фактическата обстановка и замерването на трябва да се отлага.

Смята се, че двигателят на Ферари е с около 25 конски сили по-слаб от този на Мерцедес и Скудерията има да направи най-малката крачка, за да настигне ранния лидер.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages