Ферари планира два теста през априлската пауза

Отборът на Ферари планира да проведе общо два теста и един снимачен ден по време на априлската пауза, която се отвори във Формула 1 след анулирането на стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия заради ситуацията в Близкия изток.

Черните кончета ще се възползват максимално от този период, за да организират няколко теста на три италиански трасета. Първият от тях ще се проведе още тази седмица на „Муджело“, но в него няма да участват титулярите на Скудерията Люис Хамилтън и Шарл Леклер.

Вместо това на пистата ще бъдат тестовите пилоти на тима Антонио Джовинаци, Антонио Фуоко (на долната снимка в Мексико миналата година) и Артур Леклер. Те ще бъдат зад волана на SF-25 от 2025 година като част от програмата на Ферари за тестовете със стари коли. Принципно правилата изискват в тези изпитания да се използва коли на поне две години, но предвид голямата промяна в правилата, която беше направена за този сега, сега е разрешено да се използват и едногодишни машини.

Идеята на този тест е Джовинаци, Фуоко и Артур Леклер да проведат тренировки на писта, които да помогнат на тяхната работа в симулатора на Ферари. Те тримата прекарват изключително много часове в него, асистирайки с развитието на SF-26 и с търсенето на оптимални настройки в рамките на всеки състезателен уикенд.

На 21 април Ферари ще се насочи към „Монца“, където ще проведе своя втори снимачен ден за годината с SF-26. В него Черните кончета ще могат да навъртят не повече от 200 километра, но те със сигурност ще бъдат много полезни за тима, Хамилтън и Шарл Леклер.

В Храма на скоростта отборът ще може да направи анализ на поведението на колата и задвижващата си система на пистата, на която използването на електрическата енергия ще бъде най-сложно. Със сигурност тогава Ферари ще използва въртящото се задно крило и други елементи от аеродинамичния пакет, който трябва да дебютира в Гран При на Маями в началото на месец май.

Между тестовете на „Муджело“ и снимачния ден на „Монца“ Ферари ще проведе и двудневен тест на гумите за мокро на Пирели на „Фиорано“. Тези изпитания, които трябваше да се проведат по-рано през годината, но бяха отложени, са предвидени за 9 и 10 април.

