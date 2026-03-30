Европейският рали шампион ще защитава титлата си

Европейските рали шампиони за 2025 година Мико Марчик и Сжимон Господарчик ще защитават титлата си през новия сезон. Двамата спечелиха титлата в тройна битка на финала на ERC в Хърватия през октомври, като записаха пет качвания на подиума в 8 ралита.

„През 2026 година ще се състезаваме отново в Европейския рали шампионат – заяви Мико Марчик. – Миналата година записахме пет подиума, както на асфалт, така и на макадам.

„Сезонът беше добър за нас, карахме уверено, бяхме постоянни и не правихме грешки. Тази година ни очакват седем трудни ралита – пет асфалтови и две на макадам.

„Едно от новите попълнения ще е новата локация на рали „Полша“ – в Силезия. Нямам търпение да стартираме в това рали и се радвам, че отново ще имаме възможност да се срещнем там с полските фенове.“

Снимки: Imago